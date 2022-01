È morta Miss USA 2019: Cheslie Kryst aveva solo 30 anni e faceva l’avvocato

L’ex Miss USA Cheslie Kryst è morta domenica mattina, così ha annunciato la sua famiglia e la polizia. Aveva 30 anni. Secondo il dipartimento di polizia di New York City, la Kryst, che è stata incoronata Miss USA nel 2019, è morta dopo essersi lanciata da un edificio a Manhattan.

“Con devastazione e grande dolore, condividiamo la morte della nostra amata Cheslie”, ha detto la sua famiglia in una dichiarazione ottenuta dalla CNN. “La sua grande luce è stata quella che ha ispirato gli altri in tutto il mondo con la sua bellezza e forza. Si è preoccupata, ha amato, ha riso e ha brillato”. L’ex vincitrice di Miss USA ha pubblicato una foto su Instagram prima della sua morte. “Possa questo giorno portarti riposo e pace”, ha scritto come didascalia a contorno di una foto di sé stessa. Kryst era un avvocato che ha cercato di aiutare a riformare il sistema giudiziario americano. Ha conseguito ben tre lauree da due università.

Originaria della Carolina del Nord, Kryst ha praticato un contenzioso civile per uno studio legale e ha lavorato per aiutare i carcerati condannati ingiustamente, per ottenere pene ridotte, gratuitamente. “Cheslie incarnava l’amore e serviva gli altri, sia attraverso il suo lavoro come avvocato che combatte per la giustizia sociale, come Miss USA e come conduttrice di EXTRA. Ma soprattutto, come figlia, sorella, amica, mentore e collega, sappiamo che il suo impatto sopravviverà”. Kryst, che ha ottenuto la licenza per esercitare in due stati, ha conseguito la laurea in giurisprudenza e un MBA presso la Wake Forest University e ha completato il suo lavoro universitario presso l’Università della Carolina del Sud, dove era un’atleta di atletica leggera. Kryst ha anche lavorato come corrispondente per il sito di notizie di intrattenimento ExtraTV. “I nostri cuori sono spezzati”, ha affermato la società in una nota. “Cheslie non era solo una parte vitale del nostro spettacolo. Era una parte amata della nostra famiglia Extra e ha toccato l’intero staff. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.

Oltre a lavorare in legge, ha gestito un blog sulla moda, White Collar Glam, per l’abbigliamento da lavoro femminile e si è offerta volontaria per Dress for Success.