“Per favore, credete in voi stesse. Per favore, non dimenticate mai che siete capaci di realizzare i vostri sogni”” Toni-Ann Singh

Il titolo di più bella del mondo, lo vince la giamaicana Toni-Ann Singh, una ragazza di soli 23 anni, dopo di lei, si sono classificate per la corona Miss Francia e Miss India. Toni-Ann è stata premiata dalla vincitrice dello scorso anno, la messicana Vanessa Ponce de Leon. A conquistare il pubblico e i giudici, dicono sia stata la sua esibizione di canto, intonando Have Nothing di Whitney Houston e infine, le tematiche che la ragazza ha affrontato durante il concorso.

Futuro

“Credo di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che vuole portare avanti il cambiamento del mondo“ Toni-Ann Singh

Oltre la bellezza, Toni-Ann Singh è una ragazza pieni di passioni e soprattutto progetti per il futuro. Appena laureata alla Florida State University in psicologia, sta già pensando a cosa fare dopo e da quanto dice sui social, Miss Mondo 2019 vorrebbe ora frequentare la facoltà di Medicina. A impressionare i giudici non sono state solo le doti canore di Toni-Ann, ma anche la lucidità del suo pensiero su tematiche attuali. Ora, con la corona con il titolo di “donna più bella del mondo”, Toni-Ann ha deciso di usare la propria notorietà per “contribuire a un cambiamento che sia sostenibile” nella condizione di donne e bambini.

Musica

“Se ci fosse l’opportunità la coglierei” Toni-Ann Singh

Miss Mondo 2019 però, non esiterebbe ad abbandonare gli studi per lanciarsi nel mondo della musica. A suscitare la domanda, l’impressionante performance canora che ha conquistato pubblico e giudici compresi. Toni-Ann si è infatti lanciata in una difficile ma ben riuscita interpretazione di I Have Nothing, il brano reso immortale da Whitney Houston.