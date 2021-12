Eccoci arrivati anche alla finale di Miss Italia 2021. Non vedremo il consueto appuntamento svolgersi durante una serata di Gala ma per quest’anno ci sarà una novità. La premiazione diventerà infatti una mini serie tv.

Miss Italia 2021: diventa una serie tv

L’appuntamento annuale di Miss Italia per questo 2021 otterrà un twist importante. I creatori hanno infatti deciso di trasformare la serata finale di Gala in una mini serie tv. Le puntate saranno trasmesse sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia.

Patrizia Mirigliani, presenza storica della manifestazione, ha maturato la convinzione di rendere il programma più vicino alla cosiddetta Generazione Z. Lei stessa afferma che: «Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione». Il celebre concorso di bellezza nato nel 1939, si trasforma «per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane».

A Giorgio Squarcia la responsabilità delle Miss a Venezia

La responsabilità di trasformare Miss Italia 2021 in una mini serie sarà affidata ad un personaggio d’eccezione: GJ Squarcia. Giorgio John Squarcia, conosciuto appunto anche come Giorgio J. Squarcia e Giorgio Squarcia, è un regista, sceneggiatore, autore di serie televisive, giornalista investigativo, creatore di contenuti e scrittore italo-americano. Proprio a Giorgio sarà affidato il compito di ritrarre e raccontare la storie delle Miss in una location d’eccezione: Venezia.

Tra i principali obiettivi di questo nuovo format di Miss infatti c’è quello di raccontare, creando contenuti specifici da veicolare su piattaforme digitali, l’anniversario della fondazione di Venezia.