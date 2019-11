In occasione del photocall della nuova serie “1994” capitolo finale della trilogia nata da un’idea di Stefano Accorsi, Miriam Leone, vestita Dior, ha sfoggiato una morbida capigliatura bionda realizzata dall’hair-stylist delle star Davide Diodovich. Le tendenze capelli 2019/2020 dicono che è arrivato il momento delle “nuove bionde”.

La rivincita delle bionde

“Amami soltanto per i miei capelli biondi”. (Marilyn Monroe, lettera a Norman Roster, 1954)

Dopo Jennifer Lopez, Kendall Jenner e Bella Hadid, anche in Italia, le celebrità decidono di abbandonare i toni scuri a favore di quelli chiari. La prima è stata l’ex Miss Italia, Miriam Leone, 34 anni, è la nostra attrice red head diventata bionda. Bionda e con le sopracciglia scure. Dettaglio evidente che sottolinea la bellezza degli occhi verdi. Negli anni Miriam Leone, però, ci ha abituati a diversi cambi di look. Ricordiamo che l’attrice è passata dai capelli nero corvino per interpretare l’ispettore Valeria Ferro della serie televisiva “Non uccidere” ed ora si è fatta bionda platino per i Manetti Bros. Tornerà mai ai suoi ginger hair?.

Platino

Il biondo platino è la nuova tendenza capelli 2019/2020, sappiamo che questo colore è perfetto per chi ha, come Miriam Leone, un incarnato freddo, mediamente quindi tutte coloro che hanno capelli biondo cenere , ma anche a chi ha una carnagione olivastra, che di solito viene erroneamente confusa con una carnagione calda in quanto scura. Risalta gli occhi azzurri, ma anche quelli verdi. A dispetto di quanto si è sempre detto, il biondo platino sta bene a tutte, a patto di portarlo con gli accorgimenti giusti. L’importante è curarli con particolare attenzione, dato che la forte decolorazione potrebbe rendere i capelli molto secchi.