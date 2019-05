I capelli esprimono emozioni, stati d’animo e la personalità di tutti noi. Il taglio è spesso indice di una chiusura di un capitolo della propria vita e di un’apertura di una nuova pagina da scrivere, ma anche la decisione di cambiare colore può indicare la voglia di rinnovarsi e vedersi in un nuovo modo. Lunghezza, taglio e colore: le 3 parole chiave del mondo hair.

34 anni, Miriam Leone è un’attrice eclettica e una donna impegnata che ama far sentire la sua voce. Nata a Catania e cresciuta tra Aci Castello e Acireale, fin da bambina ha capito di voler fare l’attrice. Leggeva i romanzi rubati dalla libreria di suo papà, professore di lettere, e immaginava di metterli in scena. Frugava nell’armadio dei vestiti, si agghindava per entrare nella parte e stendeva una passatoia in corridoio per ricreare il tappeto rosso.

Ma non solo! Sentiva le voci dei fotografi che la chiamavano “Miriam! Miriam!”. Partita da una vittoria a Miss Italia nel 2008, 2 anni dopo debutta come attrice sul grande schermo con il film Genitori & figli-Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi. Miriam viene subito amata e apprezzata dal grande pubblico grazie alle sue interpretazioni.

Miriam Leone farà il suo debutto in qualità di Ambasciatrice L’Oréal Paris sfilando sul red carpet del Festival di Cannes 2019 e la vedremo presto in tv nel nuovo spot di Elvive Olio Straordinario

Il Brand Director L’Oréal Paris, Guillaume Perrin, dichiara che: «Miriam incarna tutte le qualità della donna contemporanea. È carismatica, talentuosa, ma anche intelligente, forte e determinata. Ha una femminilità moderna, libera e impersona perfettamente i valori contemporanei di L’Oréal Paris, da sempre al fianco di tutte le donne. La sua bellezza eterea e allo stesso tempo seducente, la sua personalità singolare unita alla profonda consapevolezza di se stessa, fanno di lei una perfetta Ambasciatrice per il nostro brand».

«Siamo molto felici di accoglierla nella famiglia L’Oréal Paris perché Miriam coltiva tutte le forme della bellezza, da quella maschile, femminile a quella umana, artistica e filosofica. Sfida gli stereotipi, ha fame di emozioni ed è un esempio di come le donne debbano sempre amare loro stesse e credere nei propri sogni incarnando totalmente “Perché io valgo”, la mission del nostro brand», conclude Guillaume Perrin.

