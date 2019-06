Il 31 Maggio, Miley Cyrus ha pubblicato il suo nuovo EP She Is Coming, e come tale, sul suo sito web è disponibile una nuova linea di merch. Questo include un preservativo incredibilmente irriverente.

Sulla confezione del condom c’è scritto (letteralmente) “SHE IS COMING”, con anche un numero di telefono fake che include un download digitale per il nuovo album di Miley Cyrus.

Considerando queste vendite al dettaglio costano $ 20 per preservativo, non è che ti puoi permetterlo di usarlo alla leggera, ma sicuramente sembra più bello di qualsiasi cosa tu abbia fluttuante nel fondo della tua borsa o nel cassetto del tuo comodino.

Ci sono un sacco di altri articoli “dolci” sul sito, come le magliette con “SHE CAME” scritto sopra e una felpa con “PHONE SEX IS SAFE SEX” sul davanti. E, sul capo più iconico di tutti i tempi, una felpa, c’è scritto sopra “I LOVE MY P * SSY THAT MEANS I GOT CATTITUDE”.

A proposito di questo nuovo album, i fan di Miley Cyrus stanno impazzendo per una canzone che pensano sia sicuramente stata scritta e dedicata a suo marito Liam Hemsworth. Il testo di The Most ti distruggerà. “Oh, e anche nei miei giorni più bui, anche nel mio posto più basso, Mi ami di più, E anche quando non posso restare, anche quando scappo, Tu mi ami di più, Allora perché ti faccio così male ? È perché lo so? Perché ti faccio così male? È perché mi ami di più?”