Dopo i tira e molla che si sono susseguiti dal 2010, l’anno in cui la storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth ha avuto inizio, ad oggi, la notizia diventa ufficiale: i due si sono ufficialmente separati.

A distanza di soli otto mesi dal loro convoglio a nozze, una cerimonia intima celebrata in Tennessee il 23 dicembre 2018, la coppia non festeggerà il primo anniversario di matrimonio.

Secondo le testimonianze rilasciate da alcuni amici di Miley e Liam al magazine People, non ci sarebbe motivo per cui sorprendersi di questa rottura: a quanto pare i due non sono stati capaci di capire come far funzionare – una volta per tutte – la loro relazione.

Galeotto fu il set del film The Last Song, Miley e Liam si sono incontrati per la prima volta nel 2009, diventando una coppia l’anno successivo.

Una storia d’amore travagliata la loro, caratterizzata da continue rotture e, secondo diverse indiscrezioni, anche tradimenti.

Da parte di entrambi.

Come hanno dichiarato ulteriori fonti, si è trattato di una separazione pacifica, frutto di una decisione presa di comune accordo.

Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner che come singoli, hanno deciso che questa è la scelta migliore mentre entrambi si focalizzano sulle loro vite e sulle loro carriere. Continueranno a prendersi cura di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati.

Nel frattempo, l’ex star di Disney Channel ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni del suo viaggio in Italia sulle Dolomiti, postando pochissimi giorni fa un messaggio simbolico su Instagram:

Non combattere l’evoluzione, perché non vincerai mai. Come le Dolomiti, un tempo sott’acqua, il cambiamento è inevitabile.

Una metafora dal significato importante quella di Miley, che farebbe pensare all’accettazione da parte della cantante della fine definitiva della sua storia d’amore con l’attore Liam Hemsworth.

Lui, invece, pare abbia deciso di tornare momentaneamente nella sua Australia natìa. In fuga dai paparazzi e dalle voci che hanno inevitabilmente cominciato a circolare, Liam trascorrerà questo periodo insieme alla sua famiglia.

Che sia davvero la fine della coppia che più di tutte ha sempre fatto parlare di sé?