Miley Cyrus e Kaitlynn Carter: il romantico bacio sul Lago di Como

Secondo indiscrezioni Miley Cyrus e Kaitlynn Carter, blogger statunitense di 30 anni, starebbero insieme, ma tutto sarebbe cominciato soltanto dopo la fine del matrimonio della cantante con Liam Hemsworth. Miley (26 anni) e Liam (29 anni) hanno deciso di separarsi dopo soli 8 mesi di matrimonio e quasi 10 anni di relazione. Pare che i problemi tra i due fossero evidenti già da tempo. Lei aveva anche tentato di recuperare il rapporto con una terapia di coppia, ma, a quanto pare, i due non si sono ritrovati (Miley e Liam si dicono addio!).

Miley e Kaitlynn: un estate tutta italiana

A poche ore dalla notizia della rottura definitiva tra Miley e Liam, Miley e Kaitlynn Carter sono state immortalate mentre si baciavano in vacanza nella splendida cornice del Lago di Como. Fonti come TMZ tengono a precisare che entrambe in quel momento fossero single. Visto e considerato che anche la storia tra Kaitlynn Carter e Brody Jenner può dirsi definitivamente archiviata, dopo una frequentazione di 5 anni ed un matrimonio celebrato in Indonesia nel 2018. Le due coppie di ex si conoscevano già da tempo, abitando nella stessa zona di Malibu. E pare che l’incendio del 2018 che ha devastato la città e bruciato anche la casa di Miley li abbia ulteriormente uniti. Secondo indiscrezioni, ora Miley sarebbe in vacanza in Italia, sul lago di Como appunto, con Kaitlynn e sua sorella Brandi Cyrus (32 anni). Mentre Liam è tornato in Australia ed è stato avvistato a fare surf con suo fratello Chris (36 anni). A quanto pare in questo addio è stato lui ad aver avuto la peggio, dal momento che è stato paparazzato triste e affranto.

Miley Miley! Galeotto fu il tatuaggio…