Da quando Saint Laurent ha abbandonato Yves, i devoti dell’etichetta—e il gruppo di modelle della pista—hanno optato per un’estetica che si concentra su androginia, sofisticata irriverenza, e un come-you-are super cool. Per Vaccarello, cara Miley Cyrus, questa prescrizione, tradotta in un rock and roll, prende ispirazione dalle onde della spiaggia—appena in tempo per l’estate.

Per il Summer 2020 men’s show, tenutosi a Malibu Paradise Cove, la Cyrus ha incarnato la perfezione un po’ wild di una passeggiata lungo la battigia. Questo etereo effetto grazie alle onde bionde e fluttuanti che sembravano fresche profumate dopo essere state immerse in un bagno di acqua salata e vento frizzante.

Invece di lasciare che le lunghezze assumessero un wet-look—ulteriormente dato da un taglio di frangia corta— attribuendosi il ruolo di unico elemento marittimo, Cyrus ha preferito tuffarsi a capofitto in una cosiddetta piscina grunge. Un risultato perfetto ottenuto imbrigliandosi le orecchie (vero must di quest’anno—> gli orecchini più cool 2019 ) in un assemblaggio di cerchi d’argento tutti avviluppati dal lobo in su e con una sovrapposizione di collane a catena e di diamanti.

Un cat-eye definito ma sfumato tutt’intorno completa l’atmosfera, che sembra richiamare i giorni balsamici più caldi e glam. La lezione? Sembra che i capelli da spiaggia di quest’anno—almeno a la Cyrus— avranno sicuramente (e prevedibilmente) una marcia in più.

Beach waves senza la piastra? È possibile grazie a questi semplici trick