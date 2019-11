A compiere il drastico cambio look è stata niente meno che la madre di Miley Cyrus, Tish Cyrus, che ha postato sul suo account Instagram un mini video che la ritrae intenta a tagliare (da asciutti) i capelli biondi della figlia allo specchio nel bagno di casa.

Nuovo stile

Si tratta di un mullet da donna in piena regola biondo, liscio e lucente. “PUNK VIBE” ha scritto nel post di Instagram e in effetti il nuovo taglio capelli di Miley Cyrus ha quel tocco punk e di glamour insieme. Si fa spazio, però, tra i trend della prossima stagione questo taglio, a lungo considerato membro onorevole della categoria dei brutti. Per molti importabile, il taglio medio avvistato per la prima volta sulle teste maschili dei rocker, dai Def Leppard, ai Bon Jovi e Guns N’ Roses, oppure agli Aerosmith, ma anche a Prince, David Bowie e Mick Jagger, grandi protagonisti della scena musicale degli anni ’80.

Anni ’80

Ebbene sì, gli anni ’80 sono tornati di prepotenza non solo nella moda e nel hair look, le prime sperimentazioni in tal senso arrivano, dalle celebrità, sempre pronte a intercettare per prime le nuove tendenze. A cominciare da Zendaya a Naomi, fino a Ursula Corbero, la star de La Casa di Carta. Anche la pop star Miley Cyrus non ha potuto fare a meno di cedere al mullet dalla forma molto sfilata e leggera. Insomma, se vogliamo essere al passo con le tendenze capelli come le celebrità, non possiamo fare a meno di darci un taglio.