Chi è Milena Bertolini? Milena Bertolini è nata a Correggio, sotto il segno del Cancro, il 24 giugno 1966. Ex calciatrice, è diventata poi ct della Nazionale femminile di calcio.

Si è diplomata in educazione fisica nel 1993, ed è passata alla guida del Modena F.C. Condivide un importante primato con Carolina Morace, sua collega: sono le uniche due allenatrici ad avere il titolo per guidare anche le squadre maschili della Serie A. La sua carriera agonistica l’ha visa giocare in diverse formazioni, nel ruolo di difensore. È stata giocatrice a Prato, Monza, Modena, Pisa, Foroni, Woman Sassari, Bologna, Agliana.

La vita privata di Milena Bertolini

Non si sa nulla della sua vita privata, poiché è una donna molto riservata e si guarda bene dal dispensare notizie che riguardino le sue faccende strettamente personali. Milena Bertolini è fidanzata o sposata? Non è possibile dare una risposta certa a questo interrogativo. Anche su Instagram, dove sono presenti tantissime sue foto, nessuna la ritrae al fianco di una possibile dolce metà.

Milena Bertolini in Nazionale

È subentrata al ct della Nazionale femminile italiana, Antonio Cabrini, nel 2017. La sfida era di quelle durissime: portare l’Italia verso la qualificazione al Mondiale di Francia 2019 (il primo massimo campionato dopo 20 anni di digiuno azzurro). Inutile dire che la linea Bertolini si è rivelata vincente. Sotto la sua guida di Bertolini allenatrice, le ragazze della squadra sembrano aver ritrovato la linfa e la carica giuste per poter guardare lontano, e raggiungere ambiziosi traguardi.

4 cose su Milena Bertolini