La Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo sta tornando. Dal 14 giugno 2019 in passerella a Milano sfileranno i migliori brand italiani (e non solo) sotto l’egida della Camera Nazionale della Moda Italiana. Anche per questa edizione, dedicata alla Primavera/Estate 2020, darà il suo incentivo a stilisti emergenti, vere e proprie promesse del Made in Italy. Anche quest’anno non mancheranno numerose star e influencer.

Date e eventi

Ecco tutte le date della Fashion Week uomo, ad aprire sarà New York dal 3 al 5 giugno, passerà poi a Londra da 8 al 10 giugno, Milano dal 14 al 17 giugno per poi concludersi nella capitale parigina della moda dal 18 al 23 giugno.

A Milano tutto sarà accompagnato da novità importanti nel campo moda ed eventi, come le collezioni SS2020 di M1992 ed il ritorno in passerella di Magliano, supportati dalla CNMI e CNMI Fashion trust, inoltre la presentazione della collezione uomo e donna di Stella McCartney e la women’s spring precollection di Be Blumarine.

Eventi Milano moda

L’inagurazione della MFW inizia con l’evento “I want to be like you but I find it difficult” alla Fondazione Prada con DJ set di Biosphere, Object Blue, Andrea Belfi, Craig Richards e l’apertura dello store Persol in Via Forichiari.

Sabato 15 giugno la Milano Fashion Week entra nel vivo con un fitto programma di sfilate, arriva la volta dei brand storici quali: Versace, Marni ed Emporio Armani, accompagnati da marchi giovani del mondo della moda come Marcelo Burlon County of Milan e Philipp Plein.

Domenica 16 giugno, sarà il turno di Dsquared2, Etro e Les Hommes, le presentazioni di MSGM, Prada e Missoni, concludendo la giornata con l’after show party di Dsquared2 e la Missoni dinner.

Lunedì 17 sfileranno Fendi e Giorgio Armani che porteranno con loro lo strascico della SS 2020 della MFW, la quale come da tradizione, si concluderà con il CNMI Closing Event.