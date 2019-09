Dopo le sfilate di New York e Londra arriva la Milano Fashion Week 2019 e le sue tendenze capelli e make up. Le passerelle milanesi sono sempre quelle più chic, che fanno dei beauty look un punto di forza, infatti, anche quest’anno saranno i più copiati, a partire dalle celebrità fino ad arrivare alle donne e ragazze di ogni parte del mondo.

Strass

“Non mi stanco mai di scoprire nuove piattaforme per la sperimentazione, quindi è un’occasione irripetibile per condividere la mia passione per il colore come esperienza multimediale”

A cominciare da quel winged eye rosa pop con strass che la mitica make up artist Pat McGrath aveva creato per Prada. Lei che non pone limiti alla sua immaginazione, chissà cosa ci riserverà sulle passerelle milanesi.

Trecce

Lo avevano già anticipato le passerelle della Primavera-Estate 2019, proponendo tantissime varianti di questo classico dell’acconciatura. Da quelle lunghissime e tirate proposte da Max Mara alle mini di Paco Rabanne, fino a quelle diAtlein, intrecciate con un foulard, ispirazione perfetta per la prossima stagione. Si sono viste trecce da Prada, portate lunghissime con riga centrale, di nuovo da Max Mara e da Giorgio Armani per le collezioni Autunno/ Inverno 2019-2020.

Cotonati

Vittoria Ceretti a Bella Hadid, passando per Kaia Gerber, Jourdan Dunn e Irina Shayk avevano sfoggiato inedite parrucche cotonate, per la collezione di Moschino Autunno Inverno 2019-2020.

Ciglia piumate

Sulle passerelle Haute Couture di Valentino grazie a Pat McGrath, aveva stupito con il beauty look più chic di sempre. La make up guru che ha truccato celebrities di tutto il mondo e creato look iconici per magazine e sfilate. Aveva decorato le ciglia delle modelle sulle passerelle con leggere e soffici piume.