Pare incredibile e invece è successo davvero. E questa volta non è uno dei suoi segreti di marketing, una strategia mirata per far parlare di lei, sempre e comunque. Chiara Ferragni “ha toppato”, direbbe qualcuno. Anzi, sono in parecchi a sostenerlo. E cosa avrebbe sbagliato la più nota delle nostre fashion blogger? Da non crederci, come dicevamo, ma la Ferragni è scivolata sul look della “prima” alla Milano Fashion Week. Dettagliamo meglio l’episodio su cui si stanno scatenando commenti di ogni genere, astenendoci per l’appunto da qualsiasi commento.

Insomma, per farla breve, Chiara Ferragni ha debuttato alla Milano Fashion Week Women in corso nel capoluogo lombardo fino al 25 febbraio presenziando alla sfilata di Alberta Ferretti. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, senonché… la fashion blogger più nota d’Italia abbia scelto un outfit non proprio inedito, anzi. Per partecipare allo spettacolo della designer, la moglie di Fedez ha cercato un abito nell’ultima elegante collezione della Alberta Ferretti Limited Edition. La sua scelta è caduta su una jumpsuit davvero elegante e ricercata, di uno splendido bianco percorso da fili argentati.

E quindi, vi chiederete, cosa ha sbagliato Chiara? No questa volta non parliamo della sua Birkin Bag. Diciamo che la Ferragni questa volta ha sbagliato un colpo da influencer. La mise indossata, infatti, era tutto fuorché inedita, essendo stata scelta da Anna Foglietta per la sua presenza al Festival di Sanremo 2019. L’occhio sull’outfit non proprio inedito è caduto a moltissimi osservatori, anche perché un abito così particolare come la tuta scelta dalla fashion blogger cremonese non passa certo inosservato. La memoria è dunque corsa alla serata del 5 febbraio scorso, quando sul palco del teatro Ariston a Sanremo era salita l’attrice Anna Foglietta vestita, appunto, dalla elegante jumpsuit made by Alberta Ferretti.

Insomma, non possiamo sapere se Chiara si sia preparata per giorni alla “prima” della MFW Women 2019, ma certo sappiamo che abitualmente studia e sceglie accuratamente ogni suo outfit. Perché allora questa scelta non proprio originale per un debutto così importante? Anche perché si tratta di una regola non scritta ma da sempre in vigore nel mondo fashion: mai e poi mai copiare un outfit. Invece, eccola assistere alla sfilata di Alberta Ferretti vestita con la tutina indossata dalla Foglietta a Sanremo. L’attrice, affezionata cliente della Ferretti, era anche lei presente allo spettacolo. A chi le ha fatto notare la strana coincidenza ha sorriso, divertita sulla gaffe di un’esperta di moda. Tutti possono sbagliare, ci mancherebbe, ma un infortunio di stile del genere da un pezzo da novanta come Chiara Ferragni erano davvero in pochi a pronosticarlo.