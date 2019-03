Il 10 e 11 aprile 2019, in occasione di Milano Design Week, Milano riunirà oltre 20 ospiti internazionali attorno al grande tavolo del progetto “Rethink! Service Design Stories”. Rethink è il primo festival in Italia dedicato al design dei servizi e si trasforma in un’occasione per condividere idee, esperienze, best practice, attitudini e progetti che stanno cambiando il mondo. A realizzarlo è POLI.design – il Politecnico di Milano in collaborazione con Service Innovation Academy.

Il dialogo sarà a tutto tondo tra gli addetti ai lavori che saranno agenzie e società di consulenza, imprese profit e no profit, designer, Start-up, istituzioni, università e cittadini. 360 gradi per esplorare il mondo del cambiamento sociale e ambientale. Il tema dell’edizione Rethink 2019 sarà attualissimo e necessario:”what services are good for. Better services for better futures”. Un processo di digitalizzazione che coinvolge tutto il pianeta e che si ripercuote sull’ambiente.

Rethink! e il service design

Automazione e IT si mettono in gioco per la stessa partita: vincere le grandi sfide della produzione di energia, dei cambiamenti climatici, della trasformazione della salute e della cura. Rethink! vuole essere uno stimolo culturale per immaginare quale sia il contributo del service design nella sua dimensione allargata e inclusiva, promuovendo grandi cambiamenti sistemici come risposta alle challenge planetarie.

L’idea nasce dalle grandi arene di discussione e inclusione. Una sorta di tavola rotonda da utilizzare come strumento di dialogo tra grandi presenze internazionali. Saranno quindi 2 giorni di conferenze non-stop che indagano l’utilità del service design alla vita di tutti i giorni. La nostra quotidianità è condizionata dall’accesso a diversi servizi. Ogni gesto è connesso a un sistema di infrastrutture, reti, comunità, tecnologie che permettono di supportare i nostri stili di vita. Ogni gesto quotidiano – in termini di servizio – può essere riportato a una scala molto più ampia, che è quella delle organizzazioni e della società. Rethink! affronterà il tema in un’apposita sessione: tre storie che racchiudono altrettante modalità di connettere gesti e bisogni quotidiani a temi di più ampia scala.

“In un’epoca segnata da significativi cambiamenti a livello planetario, nascono nuove sfide a cui dobbiamo rivolgerci, ricostruendo un immaginario per un cambiamento di grande scala” racconta Stefano Maffei, Professore Ordinario del Politecnico di Milano e Direttore di Rethink!

Il programma di Rethink! Service Design Stories è consultabile sul sito dedicato cliccando qui.