Anche in occasione di questa edizione della Milano Design Week 2019, Galleria Rossini, punto di riferimento milanese per il gioiello moderno da un decennio, offre in occasione del Fuorisalone un evento in cui sottolinea e promuove il legame stretto fra l’arte del gioiello e il linguaggio contemporaneo: “Outsidelounge 2019”

Le curatrici del progetto “Outsidelounge 2019, gioiello contemporaneo” Marina Chiocchetta e Sonia Patrizia Catena, dal 9 al 20 aprile 2019 presenteranno una selezione di monili, pezzi unici e versatili nati dalla ricerca e dalla creatività di designer, orafi e artisti italiani e stranieri.

I gioielli si trasformano in testimoni preziosi dell’individualità di chi li indossa:«Il percorso espositivo – spiegano le curatrici – racconta della varietà materica dei gioielli, ma soprattutto focalizza l’attenzione su due filoni d’indagine principali: il primo caratterizzato da un linguaggio cosiddetto “biomorfico” di imitazione formale della natura. Il secondo basato sullo studio di forme geometriche regolari e provenienti dal mondo dell’architettura».

Durante la mostra ci sarà l’opportunità, inoltre, di apprezzare una selezione di gioielli d’artista provenienti da Ridefinire il Gioiello, progetto arrivato alla sua VII edizione e di cui la galleria è partner dal 2012. Saranno esposti i vincitori del “Premio Rossini” proclamati dalla Direttrice Artistica Marina Chiocchetta durante la serata inaugurale del 24 novembre scorso presso il Museo del Bijou di Casalmaggiore.

I nomi degli autori di Outsidelounge 2019

Gli autori di “Outsidelounge 2019, gioiello contemporaneo” sono Amoridoro, Giovanna Bittante, Silvia Borghi, Calcagnini Gioielli, Glauco Cambi, Marina Cappellano, Dario Scapitta Design, Claudine Dupeyron, Sabrina Formica, Rosanna Frapporti, Genos Gioielli, JewelryGreen, Lakeobject, Lunante, Erica Magliano, Maragisca, Marcia Lima, Monreale Gioielli, MyriamB, Quinta Essenza, Ridolfi Francesco, Flavia Rivetti, Simone Vera Bath, Werner Altinger.

La mostra, che aprirà al pubblico in occasione del Fuorisalone martedì 9 aprile, sarà visitabile fino al 20 aprile 2019, da martedì a sabato ore 10.00 -19.00. L’incontro con gli artisti è previsto sabato 13 alle ore 16.00.

