Le sopracciglia tatuate sono sempre un argomento hot di cui (s)parlare sotto l’ombrellone. Man mano che passa il tempo, complice la maggiore richiesta di questo genere di trattamenti, anche le tecniche sono sempre migliori. Inutile dire che la posizione e la forma delle sopracciglia concorrono in modo determinante nel trasformare l’aspetto del proprio volto, rendendolo più armonico e riequilibrando le proporzioni.

Uno dei metodi più quotati oggi è il microblading, che consiste nell’inserire manualmente il pigmento negli strati superiori della pelle, attraverso una sorta di bisturi a penna. L’effetto è semipermanente, e super naturale – anche se, naturalmente, il risultato dipende in gran parte dall’abilità dell’operatore. Volete sapere qual è la celebrity che ha reso famoso questo procedimento? E quali sono le altre star, in alcuni casi insospettabili, che sono ricorse a un tatuaggio per riempire e ridisegnare le sopracciglia? E com’erano prima di questi interventi? Se siete curiose, andate avanti a leggere!

#1 Angelina

Angelia Jolie si è fatta realizzare un tatuaggio per ritoccare le sue sopracciglia in tutta la loro lunghezza, al fine di renderle più regolari e armoniose senza perdere in naturalezza. Insomma, nel suo caso il tatuaggio è volto a perfezionare il suo aspetto senza esagerare. Difatti, il makeup semipermanente è del tutto impercettibile – a differenza di qualche anno fa!

#2 Martina

Un altro esempio di tatuaggi sopracciglia che si fondono perfettamente con quelle naturali è quello, celebre, di Martina Colombari. Il suo è uno dei tattoo di questo genere più famosi in Italia, e per una buona ragione: il risultato è fantastico! Grazie al tatuaggio si crea un’ala di gabbiano che si sposa meravigliosamente con i suoi tratti.

#3 Victoria

Secondo le indiscrezioni, Victoria Beckham avrebbe sia le sopracciglia sia una sottile riga di eye-liner tatuati. In effetti, rispetto ai tempi delle Spice le sue sopracciglia sono molto diverse – va detto però che erano gli anni Novanta, altrimenti detti dello “spinzettamento compulsivo” Tuttavia, in alcune foto le sopracciglia di Victoria appaiono così naturali che ci è sembrata un po’ una leggenda metropolitana, voi cosa ne dite?

#4 Rihanna

È invece piuttosto risaputo che Rihanna abbia sopracciglia tatuate, disegnate perfettamente in modo da valorizzare i suoi splendidi lineamenti. Nonostante siano palesemente “finte”, il risultato nel complesso è molto gradevole e il colore viene ogni volta adattato a quello dei capelli, mantenendosi di mezzo tono più chiaro.