Invasione micro tattoo: tante idee primaverili

Da splendidi disegni floreali a piccoli simboli grafici e citazioni, ci sono tante opzioni quando si tratta di tatuaggi. I disegni più grandi e colorati saranno sempre apprezzati, ma se ne cerchi uno più discreto, piccolo ma significativo, sei super fortunato, perché la tendenza tattoo 2019 è proprio questa.

Chi ha bisogno di orecchini quando le tue orecchie sono permanentemente così graziose? Siamo ossessionati da questo delicato disegno floreale del tatuatore coreano @zihee_tattoo.

L’accessorio perfetto per i tuoi jeans alla caviglia. Ricorda, non tutti i tatuaggi devono avere significato, a volte è solo divertente iniettare un po ‘di colore nella tua vita.

Mentre le rose sono sempre state una scelta classica per i tatuaggi floreali, abbiamo notato un aumento della popolarità dei design daisy su Instagram. Lineari e semplici, un inno alla primavera.

Indossa il tuo amore per l’autunno come un distintivo d’onore sulla tua coscia con questo delicato tatuaggio a foglia.

Perché non festeggiare il pride ogni giorno dell’anno? Questo arcobaleno colorato è carino e significativo.

Un po’ di ispirazione per coloro che vogliono mostrare il proprio supporto a donne forti e iconiche attraverso un tattoo. Amiamo come questo design colorato sia tanto potente quanto significativo.

Se non riesci a farti risaltare l’incavo della clavicola con il bronzer, questo delicato disegno floreale attirerà sicuramente l’attenzione.

I tattoo minimalisti potrebbero essere al centro dell’attenzione, ma ci piace molto l’inchiostro ispirato al paesaggio, perfetto per i wanderluster.

Quanto sono adorabili queste promesse rosee? Un’idea super unica per un tattoo.

Un modo meraviglioso per mantenere vivo un ricordo, per non dimenticare mai gli affetti importanti della nostra vita.

Voglia matta di avocado? Se la risposta è sì, allora questo tattoo fa certamente per te.

Un tatto a forma di palma fa’ subito estate e clima rilassante e temperato.

