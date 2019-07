A guardarlo non si direbbe mai, ma Mick Jagger ha compiuto 76 anni il 26 luglio. Tre quarti di secolo di storia del rock e bellissime rughe. Sir Michael Philip Jagger, da Dartford, contea del Kent, Regno Unito, continua a darci lezioni di musica e di stile. Pochi infatti sanno affrontare come lui l’avanzare dell’età: mantenendo un fisico asciutto da ragazzino e una grazia unica, pur nel volto segnato. Oggi guardandolo si riesce a vedere ancora il ragazzo dalla bellezza inquietante, provocante, spesso seminudo che è stato nel fiore degli anni.

Mick Jagger ha dimostrato che la sua energia è ancora fuori scala nonostante il suo recente intervento al cuore quando ha passato tutta la notte a ballare sul palco durante il concerto dei Rolling Stones’ a Chicago il 21 giugno.

Mick Jagger è tornato ed è più bello che mai!

Nonostante abbia 76 anni, il 21 giugno il vecchio frontman dei Rolling Stones ha dato il suo tutto al Soldier Field di Chicago, quando ha ballato intorno al palco durante il primo concerto della band e dopo l’intervento di sostituzione della valvola cardiaca. Il leggendario musicista, indossava una giacca bianca e nera e indossava pantaloni attillati. Ad un certo punto durante lo spettacolo, correva e saltava su e giù mentre eseguiva le sue mosse di danza per i più grandi successi della band, e i fan erano entusiasti di vederlo tornare a farlo, sano divertito un mondo.

Mick e le sue Groupie

È facile capire perché i fan di Mick siano così grati per la sua presenza sul palco. I Rolling Stones si sono originariamente accordati per iniziare il loro tour negli USA il 20 Aprile a Miami Gardens, Florida. Ma dopo che Mick ha scoperto di avere bisogno di un intervento chirurgico di sostituzione della valvola cardiaca, sono stati costretti a riprogrammare l’inizio del tour a giugno. Dal momento che sono passati solo tre mesi da quando il cantante inglese ha subito la procedura, molti fan erano preoccupati di come avrebbe avuto effetto su di lui. Ma come ha mostrato lo scorso giugno, è completamente guarito e pronto a fare quello che sa fare meglio: trasformarci tutte in groupie!