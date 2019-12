Michelle Hunziker organizza un party di Natale ed è lei la principale protagonista della serata. Fra passi di danza, karaoke, pose con la figlia e foto ricordo insieme agli amici più cari di sempre. La serata è stata animata dalla conduttrice, che per l’occasione ha sfoggiato un abito da urlo.

Super chic

In quanto a stile, Michelle Hunziker è tra le showgirl più fashion del panorama italiano. La conduttrice ha indossato per l’occasione, un abito dorato, tempestato di paillettes con un lungo spacco. Avvolta nel suo abito scintillante posta varie foto (apprezzatissime dal web), abbracciata a suo marito Tomaso Trussardi, durante un ballo lento e romantico, poi si scatena mostrando lo spacco vertiginoso del vestito e posa con la figlia Aurora Ramazzotti, in uno scatto che ha raggiunto oltre i 20 mila like.

Oro

L’abito dorato indossato da Michelle Hunziker, durante il party di Natale 2019, è il must have del guardaroba Autunno/Inverno 2020.Chi ama stare al centro dell’attenzione, come la nostra amata showgirl, non può rinunciare ad indossare almeno una volta nella sua vita quest’abito, tanto chic quanto eccentrico. Bisogna sicuramente saperlo abbinare e indossare nella maniera più corretta in modo tale da non commettere errori e rovinare il proprio look. L’abito dorato non può essere abbinato a molti tipi di colori, ad esempio il rosso è altamente sconsigliato anche durante un party a tema natalizio. Il colore perfetto per accessori e scarpe è sicuramente il nero o se non amate i colori scuri, potete abbinarlo anche ai toni del nude.