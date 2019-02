View this post on Instagram

AD | Tra i miei buoni propositi del 2019 c'è sicuramente il RELAX, ma dato che amo ottimizzare i tempi, per me non esiste relax senza un trattamento di bellezza. Le maschere viso @garnieritalia skinactive sono fantastiche, efficaci nel prendersi cura della mia pelle e ideali per ritagliarmi momenti di pausa. Sfogliando gli scatti mi vedete postazione divano, con una delle mie amate tisane, mentre guardo una serie tv e indosso Hydra Bomb ad azione idratante ed energizzante, tra le mie maschere "everyday" preferite in assoluto, oppure al mattino mentre mi rilasso ancora un po' a letto, sfogliando riviste e dando una super carica di vitamina c sia alla pelle, con vitamin c shot, dopo soli 15 minuti la pelle appare più fresca e luminosa, profondamente idratata e noto anche un incarnato più uniforme! E perché no… un po' di frutta per colazione! Uscita dalla doccia invece adoro applicare patch o maschere sul viso, mentre stendo la crema corpo, nello scatto avevo i patch Moisture Bomb, sono pazzeschi: arricchiti con succo di arancia e acido ialuronico, riescono a ridurre davvero il gonfiore, la zona degli occhi risulterà rinfrescata e rivitalizzata! Io li amo soprattutto al mattino, dopo l'utilizzo si avverte una gradevolissima sensazione di freschezza che mi aiuta ad attivarmi per la giornata! Raccontatemi i vostri momenti di #relax <3 #incollaborazionecongarnier #skincare