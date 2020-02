Mi tradisci? Te la faccio pagare. Risarcimenti record delle star di Hollywood in caso di divorzio

A Hollywood non è di certo facile tenersi stretto il compagno, a maggior ragione se si tratta di attori “costretti” a baciare per finta le colleghe mentre girano un film. Per non avere brutte sorprese, almeno sul lato economico, molte star hanno deciso di stipulare contratti prematrimoniali. Come se si potesse risarcire con un tot di milioni un tradimento stampato il prima pagina sulle riviste di mezzo mondo. Se non altro, chi si troverà sul punto di tradire, ci penserà due volte.

Justin Timberlake e Jessica Biel

Non lasciatevi ingannare del bel visino d’angelo di Justin Timberlake. L’attore infatti non si è comportato sempre bene nei confronti dell’attuale moglie, l’attrice Jessica Biel. Dopo le foto pubblicate in intimità con la collega Alisha Wainwright, Justin si giustifica: «Avevo bevuto troppo e mi pento del mio comportamento, chiedo scusa alla mia incredibile moglie e alla mia famiglia». Jessica Biel è corsa ai ripari e prima di sposarlo nel 2012 ha fatto firmare all’attore un bel contratto prematrimoniale. Justin dovrà versare a Jessica Biel la cifra di 500 mila dollari in caso di tradimento.

Beyoncé e Jay-Z

Beyonceè e Jay-Z sono una delle coppie più longeve di Hollywood. La coppia si conobbe nel lontano 2000 quando Beyoncè aveva solo diciannove anni. Otto anni dopo la coppia convolò a notte in gran segreto con una cerimonia super blindata. Anche Beyoncè ha voluto mettere le mani avanti, il contratto prematrimoniale prevede che se Jay-z dovesse mai divorziare da lei, le spetterebbero 5 milioni di dollari per ogni figlio. Considerate che la coppia ha avuto come prima gravidanza due gemelli.

Khloe Kardashian e Lamar Odom

Khloe Kardashian e Lamar Odom si sono sposati terribilmente presto. Si sono incontrati ad una festa nel 2009 e un mese dopo erano già sposati. Fortunatamente per Khloe, l’accordo prevedeva che il suo capitale non venisse intaccato visto che all’epoca la sorella Kardashian valesse ben 10 milioni di dollari in più rispetto al giocatore di basket.

Jennifer Aniston e Justin Theroux

Jennifer Aniston e Justin Theroux si sposarono nel 2015, dopo tre anni di matrimonio nel 2018 annunciano il loro divorzio. La rivista “US Weekly” parla del loro accordo prematrimoniale, tutto il capitale di Jennifer Aniston, che per Forbes ammonta a 25,5 milioni di dollari, non potrà essere intaccato. Grava Jennifer!

Michael Douglas Catherine Zeta Jones

Michael Douglas di propose a Catherine Zeta Jones durante la notte di capodanno del 1999, si sono sposati l’anno dopo. La coppia ha resistito in tutti questi anni, ma se dovessero divorziare la star di Hollywood Michael Douglas dovrà versare alla moglie ben 2,8 milioni di dollari per ogni anno di matrimonio! Se divorziassero adesso, l’attrice riceverebbe oltre 50 milioni di dollari!

Tiger Woods e Elin Nordegren

Tutti ricordiamo lo scandalo sessuale nel 2010 che ha provocato la fine del matrimonio tra Tiger Woods e Elin Nordegren. La coppia ha però firmato un contratto prima di sposarsi che Elin rinegoziò a causa dello scandalo. Allora “Peolpe” stimò che Elin avesse percepito come risarcimento per il tradimento circa 700 milioni di dollari.