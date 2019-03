Cos’è il Met Gala?

Il gala del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York è il più grande evento del calendario di raccolta fondi della moda. Fondato dalla pubblicista Eleanor Lambert, la prima edizione è avvenuta nel 1948 per incoraggiare le donazioni dell’alta società di New York. Nella sua moderna incarnazione, i volti più famosi dei regni della moda, del cinema, della musica e dell’arte si uniscono per raccogliere fondi per il Met’s Costume Institute e celebrare la grande apertura della sua ultima mostra. La serata è incentrata sul tema della nuova mostra, con temi precedenti che comprendono tutto da Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, a Manus x Machina, Punk: Chaos to Couture e China: Through the Looking Glass.

Il tema di quest’anno è Camp: Notes On Fashion. Dal 1995, l’evento è stato presieduto dal caporedattore di Vogue statunitense Anna Wintour, che arruola figure pubbliche per fungere da suoi co-presidenti. I precedenti ospiti hanno incluso Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Amal Clooney e Rihanna. Il Met Gala 2019, che segna il 71 ° anniversario della manifestazione, sarà co-presieduto da Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles e Serena Williams.

Quando è il Met Gala 2019?

Il Met Gala si svolge il primo lunedì di maggio, che quest’anno cade il 6 maggio. La distesa del tappeto rosso inizia normalmente alle 19:00 ora locale, quando il team Vogue inizierà a riferire tutti i dettagli.

Dove si svolgerà il Met Gala 2019?

Il Met Gala si svolge sempre al Metropolitan Museum of Art di New York. La serata inizia con un cocktail hour, durante il quale gli ospiti camminano sul tappeto rosso ed esplorano la nuova mostra, prima di sedersi a cena e le esibizioni serali. Le probabilità di salire sul palco sono per Lady Gaga e Harry Styles, co-presidenti di quest’anno.

Qual è il tema Met Gala 2019?

Il nuovo tema è Camp: Notes on Fashion, dove il termine “camp” si riferisce all’uso deliberato, consapevole e sofisticato del kitsch nell’arte, nell’abbigliamento e negli atteggiamenti. La mostra esporrà 175 oggetti dal 1600 a oggi. Gli stilisti protagonisti? Cristóbal Balenciaga, Thom Browne, Jean-Charles de Castelbajac, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Guccio Gucci, Demna Gvasalia, Marc Jacobs, Stephen Jones, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Alessandro Michele, Franco Moschino, Thierry Mugler, Norman Norell, Marjan Pejoski, Paul Poiret, Miuccia Prada, Richard Quinn, Christian Francis Roth, Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, Jeremy Scott, Viktor & Rolf, Anna Sui, Philip Treacy, Versace, Vivienne Westwood, e Charles Frederick Worth.

«Fondamentalmente, passiamo dal re del sole alle drag queen», ha detto Anna Wintour, redattore di American Vogue, in una conferenza stampa a febbraio. Un’anteprima del catalogo Johnny Dufort indica i look della collezione Primavera/Estate 2017 di Moschino, l’Autunno/Inverno di Gucci del 2016 e il pre-fall 2018 di Off-White; appariranno tutte all’interno delle mura del Met. Il vestito da cigno Marjan Pejoski siederà nelle teche accanto a un favoloso gruppo di fenicotteri di Schiaparelli e ci sarà la miriade di pezzi di Jeremy Scott per aggiungere condimento all’insalata.

Parlando al summit della stampa di febbraio, il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, ha dichiarato: «Questo è un momento molto importante perché collaboreremo alla creazione di questa fantastica mostra che ha un DNA legato al mio lavoro, che lavora all’espressione della natura umana … Camp è una parola meravigliosa.» Michele ha anche reso omaggio a Karl Lagerfeld, aggiungendo:«Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare Karl, che non è più con noi, che è stato un grande rappresentante della moda, e che ha avuto un grande amore per la vita e questo tipo di lavoro».

