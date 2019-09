Meryl Streep presenta la perfetta décolleté autunnale al Festival di Venezia

Meryl Streep si è mostrata sul red carpet di Laundromat con un lungo abito azzurro firmato Givenchy, occhiali da sole e una spolverata di colore: ecco i dettagli del look. Sul red carpet di ieri, 1 settembre 2019, del film Laundromat, la commedia drammatica di Steven Soderbergh sui Panama Papers, Meryl Streep è stata la stella più attesa e acclamata.

Le décolleté rosse di Miranda… ops Meryl!

Un paio di décolleté rosse con il tacco e la punta sottile, un esempio perfetto di scarpa elegante che sembra anche comoda, in versione più bassa. Da indossare tutto l’Autunno 2019 ed in qualsiasi occasione. Meryl Streep, leggenda e trendsetter vivente, ha lasciato che questa foto parlasse per lei, e le sue scarpe con il tacco sono l’obbiettivo shopping del momento e di sempre. Cosa chiedere di più, a un paio di scarpe moda come queste? La tinta rossa accesa, la punta perfetta, in quasi pendant con il red carpet, e la silhouette invidiabile. Sono ingredienti fondamentali e indispensabili per realizzare il trend moda da non dimenticare. Meryl Streep a Venezia 2019 è raggiante, e l’abbinamento delle scarpe rosse con il tacco, con un lungo abito come questo, morbido e dalle nuances intriganti, equilibrato e delicatissimo, è un’idea interessante da replicare. Scegliete anche voi le décolletées di Meryl Streep per affrontare l’Autunno 2019 a suon di tendenze moda, indossate anche voi un vestito lungo e morbido d’ispirazione red carpet a Venezia 2019.

Meryl Streep unica diva

Protagonista del film, insieme a Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, la Streep è apparsa sul tappeto rosso veneziano con un outfit Givenchy perfettamente nel suo stile. Iconoclasta in senso profondo, Meryl ha rotto ancora una volta le regole costellando il suo maxi-caftano turchese di fiorellini colorati. Affidandosi alle forme regolari e ai design a cui è abituata, Meryl Streep ha brillato di luce propria, da vera diva quale è. L’abito leggero e fluttuante, di chiffon, presentava delle maniche lunghe leggermente bombate, un semplice girocollo singolo e una gonna lunghezza té, che sfociava in una mini-coda fluttuante.

Meryl Streep nella vita reale come Miranda Priestly

La trama puntinata e colorata sulla stoffa azzurra ha conferito un mood lezioso e particolare alla diva, che ha abbinato l’ensemble con un suo solito vezzo: occhiali da sole con lenti aranciate e montatura animalier. Cerchi dorati e blu troneggiavano ai lobi di Meryl, ma le scarpe hanno costituito il dettaglio più particolare. L’attrice ha indossato pumps rosso fuoco, con tacco a spillo, classicissime, proprio come quelle della locandina del film cult Il diavolo veste Prada. La pettinatura, il solito raccolto argentato, si sposava perfettamente con la mise della Streep, forse l’ultima vera grande antidiva di Hollywood.