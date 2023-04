Mercedes: usato garantito classe A, GLA e AMG con Trivellato

Gli appassionati del mondo Mercedes seguono questa casa automobilistica in quanto sinonimo di eleganza, lusso e prestazioni di alto livello. Spesso però, nell’acquistare Mercedes usate, c’è bisogno di una serie di garanzie a protezione della qualità che contraddistingue il noto marchio tedesco.

Trivellato, qualità ed esperienza Mercedes-Benz Certified

Ma dove acquistare un’auto usata Mercedes di qualità? Il punto di riferimento in Italia è sicuramente Trivellato, il brand specializzato in Mercedes-Benz Certified. Grazie alla sua lunga esperienza nel settore, Trivellato garantisce la massima qualità delle vetture usate che propone e offre servizi di assistenza e garanzia di alto livello.

I modelli più richiesti

Il mercato dell’usato Mercedes rappresenta una scelta molto interessante per chi desidera acquistare una vettura di qualità a prezzi competitivi. In particolare, i modelli più ricercati sono quelli che offrono una combinazione vincente tra prestazioni e design, come la Mercedes Classe A usata, una vettura sportiva e raffinata. La Classe B è un modello versatile e spazioso, adatto sia per le famiglie che per chi desidera un’auto dinamica. La GLA è un SUV compatto con un design unico, adatto sia per la guida in città che per i viaggi su strada. La GLE, invece, è un SUV di lusso che restituisce un’esperienza di guida confortevole, perfetto per chi desidera il massimo della qualità e del comfort. Infine, la Mercedes GLC usata e la GLC Coupé offrono un’esperienza di guida sportiva e dinamica, unite a un portamento elegante e sofisticato. In generale, questi modelli rappresentano un’ottima scelta per chi cerca un’auto di qualità, dal design accattivante e dalle prestazioni elevate, a prezzi competitivi.

Mercedes-Benz GLC SUV und GLC Coupé Mercedes-Benz GLC SUV and GLC Coupé

Mercedes AMG in pronta consegna

Presso Trivellato è possibile trovare una vasta gamma di usati Mercedes disponibili in pronta consegna, anche nelle versioni supersportive extra-lusso AMG. Questo significa che non dovrai aspettare mesi per avere l’auto dei tuoi sogni, ma potrai averla subito a disposizione.

I servizi Polizza protezione guasti e consegna a domicilio

Ma i vantaggi di acquistare un’auto usata Mercedes presso Trivellato non finiscono qui. Il brand offre infatti la possibilità di scegliere servizi aggiuntivi come la “Polizza protezione guasti” che estende la garanzia della tua auto fino a 24 mesi oltre la naturale durata della garanzia legale. Questa polizza garantisce una protezione a 360° grazie alla partnership con Real Garant, società del gruppo Zurich specializzata nelle garanzie del settore automotive. La polizza è valida in tutto il territorio nazionale e, in caso di trasferte temporanee, su tutto il territorio europeo per i veicoli venduti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Se il veicolo dovesse presentare un problema, il cliente può recarsi presso un’officina Trivellato, dove riceverà tutta l’assistenza di cui ha bisogno. Se il guasto si verifica lontano dalle officine Trivellato, in Italia o all’estero, il cliente deve raggiungere un’officina autorizzata Mercedes-Benz/smart ed invitare questa a contattare direttamente Trivellato, prima di far eseguire qualsiasi intervento. In questo caso, la gestione del guasto avverrà tra Trivellato e l’officina presso la quale è ricoverata la vettura e il cliente sarà sollevato da qualsiasi incombenza.

Inoltre, Trivellato offre il servizio di “Consegna auto a domicilio” disponibile in tutta Italia. Grazie a questo servizio professionale e certificato, potrai ricevere la tua vettura direttamente a casa.