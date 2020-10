Mercedes GLE 450: un SUV prestigioso, disponibile anche usato

Quando si guardano i listini di alcune case automobilistiche, chiaramente si apprezzano quasi tutti i modelli che vi si trovano. È il caso di Mercedes, che propone auto di varie tipologie, tutte particolarmente belle e prestigiose. Hanno però tutte un piccolo neo: il prezzo, in molti casi difficile da raggiungere per gran parte di coloro che sono alla ricerca di un’auto. Tra le auto usate a Brescia in concessionaria troviamo però anche vetture di grande prestigio, offerte a prezzi concorrenziali, e nel caso, il modello dei propri sogni, si riesca a reperire anche in versione km zero, allora il gioco è fatto.

Guidare un SUV prestigioso

Perché preferire l’usato

La Mercedes GLE 450

Stiamo parlando di un SUV lussuoso, con interni incredibilmente comodi e piacevoli, tutte le dotazioni di sicurezza e tecnologiche oggi pensabili, disponibile anche con cambio automatico a controllo elettronico. Un vero e proprio salotto a 4 ruote, pronto a portarci ovunque desideriamo, con il massimo comfort in ogni situazione. Pensata per i lunghi viaggi, quest’auto si mostra perfetta anche in città o nell’utilizzo quotidiano. Non delude in autostrada, ma neppure sulle strade di montagna o in mezzo al traffico; oggi questo modello è disponibile sia nella versione mild hybrid, sia con la nuova motorizzazione ibrida Plug in, con autonomia in elettrico di oltre 100 km. Esterni decisamente prestigiosi, la fanno spiccare tra le altre automobili, grazie anche alle dimensioni generose, anche all’interno. Stiamo comunque parlando di un modello Mercedes che ha pochi mesi, trovarla usata consente di risparmiare in modo sostanziale sul prezzo di listino. Una scelta ideale per chi desidera un’auto per la famiglia ma vuole anche dare il maggior valore possibile al budget che ha deciso di impiegare per l’auto.

Le versioni a km 0

Di cosa si tratta

Un’opportunità unica

Presso alcuni selezionati concessionari oltre alle Mercedes GLE 450 di seconda mano può capitare di trovare dei modelli a km zero. Si tratta di automobili che sono già stati immatricolati, in genere dal medesimo proprietario della concessionaria, per questioni correlate ai contratti con i suoi fornitori. Dopo l’immatricolazione però l’auto a km zero è stata parcheggiata nel parco macchine dell’autosalone, dove è rimasta fino alla scelta del nuovo cliente; in pratica è un’auto completamente nuova, mai guidata da nessuno, mai uscita su strada, proprio come se fosse appena uscita dalla casa produttrice. Visto perciò che ha alle spalle un’immatricolazione, il concessionario non la può vendere come nuova, deve invece offrirla con un forte sconto, a volte superiore al 10% del prezzo di listino. Quando si tratta di cifre particolarmente corpose, appare chiaro che questo sconto non ci lascia del tutto indifferenti.

Le migliori offerte di supercar usate

Anche le auto prestigiose si vendono di seconda mano

Dove trovarle

Non tutti i concessionari hanno tra le auto usate o a km zero anche supercar, o comunque vetture di grande prestigio. Nella maggior parte dei casi infatti il parco macchine di un autosalone rispecchia ciò che vende solitamente, le principali richieste del mercato. Ciò significa, nella maggior parte dei casi, piccole utilitarie e modelli di classe media. Solo i concessionari multimarca che si dedicano quasi completamente alle auto di un certo prestigio possono offrire alla propria clientela questo genere di offerte, decisamente da cogliere al volo.