Eccoci alla decima edizione del Mercedes Benz Fashion Talents: dopo la conclusione della Milano Fashion Week 2019 si aprono le porte anche ai nuovi stilisti. Il concorso è stato creato per incentivare la nuova produzione di alta moda attraverso dando spazio ai talenti del fashion system. A partecipare sono stati dieci designer selezionati dal programma con le loro collezioni moda autunno-Inverno 2019/2020 presentate anche a Milano Moda Donna. Ma sono solo in due ad essere i vincitori di questa edizione 2019.

Mercedes Benz Fashion Talents e la moda etica

La parola d’ordine nella moda è sicuramente “osare”. Il segreto per un successo assicurato nel campo della moda 2019 è l’innovazione attraverso la tecnica, senza mai dimenticare però le vecchie tradizioni. Infatti il concorso Mercedes Benz Fashion Talents sembra si sia concentrato sul nuovo concetto di moda ecosostenibile. Non a caso l’edizione milanese ha voluto mettere in primo piano questo concetto. Da un po’ di anni la città per eccellenza della moda italiana si dedica al concetto etico, che non è altro che la consapevolezza di ciò che si sta indossando e l’attenzione sistematica all’ambiente. Per moda etica si intende secondo la Treccani «Settore del sistema moda che si propone di dare impulso allo sviluppo sociale e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro della manodopera impiegata».

Perché oltre a rispettare l’ambiente bisogna rispettare le condizioni del lavoratore. In un mondo prevalentemente tecnologico e quindi veloce dove anche le produzioni di moda, tendono a risparmiare a livello di manodopera per produrre di più, ma sfruttando ambiente e cosa più importante persone. Lo sfruttamento dei lavoratori da parte di alcuni importanti marchi di moda è una piaga ormai diffusa in tutto il mondo, si considerano in più gli scandali che sono seguiti alla nascita del fenomeno fast fashion. Una moda in cui la produzione è più importante della qualità, meglio se fatta al minor costo possibile in modo da anticipare le tendenze del momento. È vero che la moda è in continuo divenire, ma è pur vero che bisogna lavorare nel rispetto delle condizioni umane e ambientali. Quindi il Mercedes Benz Fashion Talents, non a caso, ha deciso di premiare due talenti come Tiziano Guardini e Vivetta Ponti per un 2019 fatto di “moda giusta”.

Mercedes Benz Fashion i vincitori: Vivetta Ponti e Tiziano Guardini

I vincitori del Mercedes Benz Fashion 2019 sono: Vivetta Ponti e Tiziano Guardini. Con delle collezioni 100% green, i due talenti hanno portato in passerella abiti dalla reperibilità di materiali ecosostenibili e crueltyfree (non testati sugli animali). Entrambe le collezioni si sono concentrate sull’ispirazione all’arte e alla stampe. Punto forte della collezione di Tiziano Guardini è sicuramente l’innovazione delle forme dal punto di vista stilistico e per Vivetta Ponti la classicità e l’arte che immette nelle sue creazione che hanno uno stile tutto bon ton. Ultimo ma non meno importante è l’obiettivo che quest’anno si è proposto il concorso ovvero quello di: puntare alla collaborazione con le scuole che supportino programmi di studio ad alto livello nei settori creativi di arte, design e fotografia e naturalmente moda.