Mercatini di Natale 2023, i più belli d’Italia da Nord a Sud

BOLZANO – Il Mercatino di Natale di Bolzano, il più grande d’Italia, affascina visitatori da oltre 20 anni. Dal 24 Novembre al 6 gennaio, con oltre 70 bancarelle, riempie la Piazza Walther con il profumo natalizio, lo splendore scintillante e luci magiche dall’inizio di novembre all’inizio di gennaio. Oltre ai biscotti natalizi, offre un vasto assortimento di artigianato e decorazioni. Le attrazioni per i bambini includono passeggiate in pony, teatrini dei burattini, trenini e giostre. Un’esperienza magica durante il periodo dell’Avvento.

Mercatino di Natale – Bolzano

AREZZO – Dal 18 novembre al 1° gennaio 2024, prende vita in piazza Grande uno dei più grandi mercati tirolesi d’Italia. Gli espositori provengono dal Tirolo, dalla Germania, dall’Austria e rappresentano il meglio delle produzioni locali toscane. Le due Baite del Sapore sono di nuovo presenti, offrendo prelibatezze come bretzel, raclette, formaggio fuso, polenta e lo celebre stinco arrosto. Babbo Natale accoglie i bambini a casa sua per ascoltare i loro desideri.

Mercatini di Natale – Arezzo

ROMA – Tra le maestose fontane di Piazza Navona, ritorna anche quest’anno il meraviglioso mercatino di Natale, un tripudio multicolore di bancarelle e stand carichi di dolci, cioccolatini e regali tradizionali. Durante i giorni festivi, artisti di strada e acrobati intrattengono i visitatori in tutto il mercatino, accompagnati da una colonna sonora di canzoni natalizie che contribuisce a creare un’atmosfera festosa. I mercatini sono aperti dal 1° dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

Mercatini di Natale – Roma

NAPOLI – Cuore del presepe, si veste a festa con mercatini tradizionali per le celebrazioni di quest’anno, tra cui quelli di Santa Chiara, via Armando Diaz (vicino alla fermata Toledo della metro Linea 1) e piazza Mercato. Il mercatino di piazza Dante raddoppia quest’anno. L’apertura è programmata dal 1° dicembre all’8 gennaio. Il rinomato presepe di San Gregorio Armeno sarà visitabile fino al 6 gennaio 2024.

Mercatini di Natale – Napoli

MERANO – Una visita in Alto Adige durante il periodo natalizio è imperdibile. Dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, potete organizzare una magica vacanza natalizia a Merano e immergervi in uno dei mercatini più vivaci d’Italia. L’inaugurazione è prevista per il 23 novembre 2023 alle 17. Prestare attenzione agli orari: dal lunedì al giovedì, gli stand commerciali sono aperti dalle 11 alle 19, il venerdì, il sabato e nei giorni festivi dalle 10 alle 20, mentre la domenica chiudono alle 19. Gli stand gastronomici, invece, chiudono alle 21 dal domenica al giovedì e alle 22:30 negli altri giorni.