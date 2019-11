Mercatini di Natale 2019: Levico Terme e lo Snow Park al Family Resort Sonnwies

Mercatini di Natale 2019, per l’Avvento anche la caratteristica cittadina termale di Levico si colora (e si profuma) di atmosfere natalizie grazie al suggestivo mercatino nel parco incantato, tra alberi secolari, e El Presepe vizin a cà, una tradizionale mostra di presepi allestiti negli angoli più intimi di questa località. Da non perdere il Simposio di Scultura “EcontrArte”, con scultori che lavoreranno dal vivo tronchi in legno per comporre nuovi personaggi del maestoso presepe a grandezza naturale che si trova in Piazza della Chiesa.

Non solo Mercatini di Natale 2019. Dal 23 novembre 2017 al 6 gennaio anche il Grand hotel Imperial di Levico Terme, storica residenza degli Asburgo, si tinge di Avvento; l’hotel, situato proprio nel parco asburgico, è al centro degli eventi natalizi. Da non perdere la sfilata principesca che ricorda l’antico splendore: l’intera corte asburgica apre le danze e, con una colorata e solenne sfilata in preziosi costumi storici, si dà il via al bellissimo Mercatino di Natale Asburgico, ricordando i tempi passati, quando l’Imperatore Francesco Giuseppe elevò Levico Terme al rango di città (1894). Ogni sabato pomeriggio i figuranti della Corte Asburgica passeggeranno tra le deliziose casette. Gli Elfi intratterranno i bambini con fiabe e creazioni natalizie, mentre una carrozza trainata da cavalli e un trenino collegheranno il mercatino con il vicino centro storico. Ma non finisce qui: un ricco programma offrirà momenti musicali, spettacoli pirotecnici e feste gastronomiche all’insegna di polenta, formaggi di malga e miele.

Entrando al Grand hotel Imperial ci si sente catapultati nella Belle Époque; da fare anche la passeggiata nel parco tra secolari abeti, aceri caucasici e ginkgo biloba (trasportate a Levico dai vivai austriaci a inizio ‘900). Per rilassarsi c’è invece l’area wellness, con una piscina coperta molto luminosa, una vasca idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco. Un menu di trattamenti beauty & wellness invita gli ospiti a godersi massaggi e trattamenti esclusivi. Infine, in questa location fiabesca la cucina è all’altezza della dimora: ricette sane e leggere, ricche di sapori.

Un’altra proposta imperdibile è quella che riguarda il Family Resort Sonnwies. Gonfiabili, tappeti magici e giochi invernali adatti ad ogni età, pista per il bob per assaporare i primi brividi della velocità, 70 ore di animazione per i bimbi a partire dai tre anni, pista di pattinaggio su ghiaccio privata ad esclusivo uso degli ospiti a cielo aperto e, semplicemente spettacolare, 10.000 metri quadrati di parco giochi al coperto nel quale, indipendentemente dal tempo atmosferico, trovano il posto ideale i bambini di tutte le età. Per ultimo, ma non meno importante, un grandioso giardino innevato con uno snow park esclusivo.

Oltre alle strutture nuovissime e sicure, accoglienza, calore e ospitalità sono gli ingredienti che l’hotel Sonnwies di Luson, a due passi da Bressanone (Alto Adige), offre ai suoi ospiti. Accanto all’albergo si trova una facile pista per imparare a sciare, per la quale lo skipass è sempre incluso nel pacchetto: uno skilift porta in cima alla pista i piccoli principianti e poi i maestri specializzati nell’insegnamento per i bambini sono pronti a divertirsi con loro.

L’incantevole hotel immerso nella natura ospita solo 48 famiglie in mountain villas arredate con legno naturale, potendo usufruire di un’Infinity pool riscaldata tutto l’anno, idromassaggio e sauna privata. 250 metri quadri di spazi per riposare, giocare e vivere una vacanza in montagna davvero indimenticabile.

Grand Hotel Imperial Levico Terme

Via Silva Domini 1

38056 Levico Terme

Tel: 0461 700512

Mail: info@hotel-imperial-levico.com

Web: www.hotel-imperial-levico.com

Hotel Sonnwies

Famiglia Hinteregger

Via Ronco, 20

I-39040 Luson, Alto Adige

Tel: 0472 413533

Mail: info@sonnwies.com

Web: www.sonnwies.com