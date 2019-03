Anche per voi, cari maschietti è arrivato il momento del cambio look. Ed ecco che le tendenze primavera-estate 2019 hanno decretato gli outfit che potete indossare per le stagioni più belle dell’anno. La buona notizia è che la moda 2019 offre nuovi spunti di stile capaci di soddisfare tutte le categorie dell’uomo contemporaneo. Il no alle complesse stratificazioni di capi, gli outfit troppo eccentrici, ai limiti e all’uso/abuso di loghi e stampe sulle t-shirt. La moda per la stagione calda consiglia eleganza e semplicità. Ecco la guida dei look più belli, indossati dagli impeccabili Instagrammer.

Eleganza

Impossibile non associare il termine eleganza al modello e influencer Marco Fantini. Ed ecco che tornano di moda gli anni 60’ per il look da uomo. Irresistibile per il parterre femminile, quella patina retrò che andrà sempre di moda. Per la primavera-estate 2019 infatti, saranno di moda: blazer doppiopetto con bottoni dorati, scarpe Oxford in pelle invecchiata, ma anche ampi pantaloni sborsanti in colori neutri come il bianco e il beige e camicie maxi in lino. Potete abbinare il tutto con accessori classici, dalle cinture ai fazzoletti nel taschino, un look da vero gentleman.

Chic but simple

Se pensiamo al termine chic, non possiamo che associarlo al fashion blogger più famoso d’Italia, Mariano Di Vaio. Ed ecco che le tendenze primavera-estate 2019 ci propongono: l’intramontabile combo formata dall’impermeabile color miele e i pantaloni in tela. Un look per un uomo classico che diventa di nuovo tendenza grazie ad alcuni dettagli di stile. Infatti è possibile, abbinare il vostro trench, ad un bel paio di classici jeans in tessuto denim e indossarli con sneakers bianche o con stivaletti dalla punta squadrata stile cowboy. Un look da vero uomo dandy.

Strange

Per chi ama osare, le tendenze primavera-estate 2019 propongono anche un look stravagante. Ed ecco che per questo stile non possiamo che associare il fashion blogger Marco Ferrero che adora indossare abiti colorati. Quest’anno si va dalle nuance pastello dell’azzurro e del corallo fino alle tonalità accese (neon) del verde smeraldo e blu elettrico. La giacca deve essere rigorosamente: doppiopetto o a due bottoni, con il secondo sempre slacciato. Da indossare su una camicia alla coreana o su una t-shirt sui toni neutri. Un look molto cool.

Sportsman

Lo stile sportivo e soprattutto comodo, non può che appartenere all’influencer e modello Lucca Daffré, che adora indossare tute oversize stile anni ’90. Le collezioni primavera-estate 2019, puntano infatti su linee morbide e capispalla decostruiti, con un risultato sensazionale. Abiti trasandati, possibilmente di alcune taglie in più. Ed ecco che spuntano i pantaloni cargo, per un outfit maschile più casual, ideale per il weekend e il tempo libero. Da abbinare a delle sneakers, dalla suola che ricorda quella delle calzature antinfortunistiche, una giacca maxi o una semplice felpa monocolore. Un look da vero cacciatore di tendenze.

Fashionista

Per i più attenti alla moda come il famoso influencer Andrea Melchiorre, non può che buttarsi su capi di tendenza classici, i tipici must have, da tenere sempre nel vostro guardaroba. Dalla giacca di pelle, alla camicia bianca, il jeans regualar fit e un bel paio di occhiali da sole. Un look molto minimale ma fashion e sempre di grande tendenza in questa primavera-estate 2019.