Dal cilindro magico Melissa Satta non estrae conigli bianchi: per incantarci le basta molto meno. La bellissima showgirl, nota a tutto il pubblico italiano, ha pubblicato da qualche ora sul proprio profilo Instagram una storia che ci ha fatto spuntare un sorriso sincero sulle labbra. Le foto in questione sono tre e ritraggono una Melissa Satta decisamente inedita che a stento riusciamo a riconoscere considerando come siamo abituati a vederla ora che non v’è italiano che ignori il suo nome.

Bella, spumeggiante, lanciata dal programma satirico Striscia la Notizia in cui faceva coppia fissa come velina con Thais Souza Wiggers e per un periodo con Veridiana Mallann, Melissa è nota anche per essere la moglie di Boteng. Gli appassionati di calcio non possono che alzare gli occhi al cielo e venerare moglie e marito. Come tutti Melissa Satta ha, però, un passato e proprio qualche ora fa la signora Boateng ha ceduto al fascino del ricordo gettandosi in una condivisione vintage. I 3,6 milioni di follower che conta il profilo Instagram della Satta si sono lasciati commuovere da alcune tenere fotografie pubblicate nella sezione stories che ritraggono una piccolissima Melissa quasi irriconoscibile. Ormai tutte le Star si sono fatte cogliere dall’emozione della Ten Years Challenge e ci siamo quindi abituati a vedere immagini dei primi anni duemila di celebrity. Diciamolo, ci siamo anche divertiti e forse sull’onda dell’entusiasmo di questa ventata retrò la nostra Melissa Satta si è fatta prendere un po’ la mano.

Le storie pubblicate dalla showgirl sono tre e sono davvero tenerissime. La prima ritrae Melissa all’età di circa 6 o 7 anni, su una spiaggia, mentre abbraccia un salvagente stile baywatch. La seconda ci regala l’immagine di una piccola Satta che assaggia la neve (in alto a sinistra) e l’ultima delle tre è un bellissimo primo piano. Riconoscere Melissa con i codini e il viso da angioletto è davvero difficile ma ad un’osservazione più attenta possiamo scorgere i tratti distintivi della bella statunitense-sarda. Il taglio degli occhi è rimasto sicuramente quello che anche oggi vediamo sul volto di Melissa e anche le labbra non sono da meno, anche se ad oggi sono decisamente più carnose: insomma il tempo passa ma la bellezza della Satta resta.