Per ricevere l’albero di Natale alla Casa Bianca, Melania Trump, indossa un cappotto nero con rose rosse e bianche, firmato Dolce & Gabbana. La First Lady riconferma ancora una volta, la sua predilezione per il sicilian style del duo di designer italiani.

Look chic

“Ho sempre amato la moda. Mia madre era una stilista di moda, quindi ho sempre avuto la moda nel sangue” Melania Trump

La first lady americana per l’arrivo dell’albero di Natale alla Casa Bianca e il rito degli auguri ha scelto di indossare un cappotto a tunica firmato dal marchio italiano Dolce & Gabbana a fantasia floreale con rose bianche e rosse. Il modello arriva al ginocchio, ha le maniche scampanate a tre quarti ed è bordato di nero, in tessuto broccato di seta e cotone nell’iconica stampa della maison, su FarFetch è già sold out. In abbinamento, Melania Trump ha scelto di indossare degli stivali fascianti con tacco a stiletto di Christian Louboutin.

Made in Italy

La First Lady americana ama i marchi made in Italy, in varie occasioni, ha indossato capi italiani, anche per eventi diplomatici. Lo scorso 30 novembre era in Gucci a Buenos Aires per il G20 Leaders’ Summit 2018. Accanto a lei Juliana Awada, moglie del presidente Mauricio Macrì. In Gucci anche lo scorso 16 luglio 2018 a Helsinki a un incontro con Putin. Ricordiamo che, lo stilista Stefano Gabbana, all’indomani dell’elezione del presidente americano, davanti all’ammutinamento generale dei designer, si era subito proposto di vestirla. Insomma, quella di Melania è una vera e propria passione per il mondo della moda italiano.