Melania Trump look 2019: il cappotto giallo e bizzarro

Come la maggior parte di noi, la first lady Melania Trump ha fatto passi da gigante nella moda: l’anno scorso, il suo tour video delle decorazioni natalizie della Casa Bianca l’ha vista indossare un cappotto nero. A nostro parere non abbastanza natalizio. Quest’anno invece ha fatto di meglio con le decorazioni e forse anche col vestiario (?). Grandi alberi verdi accanto a piccoli alberi dorati, accentuati da tocchi di rosso. Rimane comunque una cosa: il suo cappotto a mantella le conferisce un’aria un po’ strampalata ed elegante (?).

«Il cappotto è una distrazione», ha scritto il critico di moda del Washington Post Robin Givhan dopo che @flotus ha twittato il video. «È una fastidiosa affezione portata ad un estremo ridicolo. In un video che ha lo scopo di celebrare il calore e lo spirito accogliente delle festività natalizie, quella semplice fioritura trasuda freddo, sprezzante distacco».

La first lady non è estranea a capispalla stravaganti e il suo mantello potrebbe attirare critiche simili a quelle di un tempo. Galeotto fu un servizio fotografico con il Principe Carlo e Camilla, Duchessa di Cornovaglia, a un tè della Clarence House. Mentre Donald sfilò senza problemi il soprabito, Melania invece rimase ferma. Spuntando da quel giallo cosmico, le sue braccia erano avvolte in un abito rosa brillante di Hervé Pierre, abbinato ai tacchi a spillo Christian Louboutin rosa sui suoi piedi. Non proprio un look sottile e sobrio.

Aggiungete a ciò il fatto che il giallo, specialmente in questo tono canarino, è incongruo con l’inverno britannico. Da novembre in poi, la moda britannica si inclina verso una tavolozza di colori più cupi ed eleganti: neri, blu e grigi. Ma, come dicevamo, questa non è la prima volta che Melania sceglie di indossare il giallo durante una visita nel Regno Unito. L’anno scorso, indossando l’abito J Mendel color limone, per una cena in cravatta nera al Blenheim Palace, ricevette un sacco di critiche. Furono numerosi i paragoni con la somiglianza di Belle del cartone Disney La bella e la bestia. Secondo la dottoressa Aurore Bardey, docente al London College of Fashion: «Un mantello renderà il suo stile più elegante e più reale». È una semplice spiegazione della decisione di Melania di indossarne uno proprio a palazzo. Almeno stanotte dormiremo tranquilli.