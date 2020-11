Melania Knauss, splendida First Lady al fianco dell’oramai ex-presidente Donald Trump, è stata un’icona di moda e stile durante questi intensi anni alla Casa Bianca. Secondo alcune indiscrezioni e rumors insistenti pubblicati dall’autorevole portale Sun, il matrimonio tra Melania Knauss e l’ormai ex presidente Donald Trump, durato per ben 15 anni, pare sia giunto al capolinea. La buonuscita per l’ex First Lady sarebbe intorno ai 50 milioni di dollari. Non solo: diversi beni di lusso e gli alimenti per il figlio Barron. Stima decisa attraverso un accordo prematrimoniale e successivamente (ad oggi) rinegoziato e aggiornato con l’elezione a Presidente. La data fissata potrebbe essere quella del 20 gennaio 2021.

Breaking News: Melania Knauss divorzia veramente da Donald Trump? «Il gossip impazza ma è tutto un bluff: ecco perché»

Melania Knauss e Donald Trump. Qual’è la verità? Cosa ci sia dato sapere e cosa no, per ora rimarrà rigorosamente un mistero. Il gossip impazza senza sosta e i rumors sull’ipotetico divorzio tra l’ex First Lady e Donald Trump diviene così notizia di punta dei più importanti tabloid, rotocalchi e portali internazionali. Ma tutto ciò, sembrerebbe (stando alle ultime notizie) più la conseguenza di speculazioni gratuite piuttosto che di informazioni reali e attendibili. Due fonti della sua ristretta cerchia hanno riferito al Washington Post che l’ex oramai First Lady «non ha mostrato alcun segnale» di voler lasciare il marito. A riportare la notizia è la giornalista Mary Jordan, autrice di una lunga biografia di Melania Trump e che ad oggi sembrerebbe scettica sulle numerose voci di una rottura definitiva tra i due coniugi. «Non penso che Melania lascerà Donald. È sua complice volontaria e ha proprie convinzioni. Quei due si meritano a vicenda», afferma Michael Cohen, l’ex avvocato di Trump.

Quali potrebbero essere i reali motivi dell’ ipotetica rottura?

L’insofferenza e il malumore di Melania Knauss sembrerebbe sia già nell’aria da tempo e piuttosto concreto (il rifiuto della mano del marito scendendo dall’Air Force One, è solo uno dei tanti esempi). L’ultimo episodio è avvenuto proprio lo scorso mercoledì durante la cerimonia del Veteran’s Day. Melania si trovava un passo indietro rispetto al marito e soprattutto teneva al braccio un militare. Per Trump si tratterebbe del terzo e più costoso divorzio. Anche all’ex moglie Ivana (15 anni di matrimonio) spettarono 14 milioni di dollari, una villa in Connecticut e un appartamento a New York. All’ex moglie Marla Maples (6 anni) “solo” 2 milioni di buonuscita dopo un matrimonio durato dal 1993 al 1999 e una figlia. In entrambi i casi, le mogli hanno protestato in tribunale gli accordi prematrimoniali. Tra i divorzi più costosi della storia però il “Guinness dei primati” è ancora di Jeff Bezos, proprietario di Amazon, che dovette dare alla moglie Mackenzie il 4% delle sue azioni, valutate in 38,3 miliardi di dollari diventando così la terza donna più ricca del mondo.

Melania Knauss e Donald Trump: per conoscere tutta la verità bisognerà aspettare la fine del mandato presidenziale il 20 gennaio

Per conoscere tutta la verità tra Melania Knauss e Donald Trump bisognerà aspettare la fine del mandato presidenziale, che avverrà il 20 gennaio. Secondo Omarosa Manigault Newman, ex consigliera di Trump, il presidente «è un uomo vendicativo» e se Melania dovesse comunicargli questa «umiliazione» mentre lui è ancora Presidente «troverebbe un modo di punirla», dichiara al tabloid britannico Express. Per questo motivo, sostiene la Newman, «Melania conta i minuti in attesa che lui non sia più in carica e lei possa divorziare».

Omarosa, che conosce i Trump da 17 anni, ha recentemente riferito nuove importanti indiscrezioni, confidando a Itv che il matrimonio del presidente «è molto strano». «Qualche volta si piacciono, ma altre lei prova repulsione verso di lui». Dai diretti interessati, riguardo questi rumors, non è arrivata nessuna conferma, né smentita. Melania, dal canto suo, ha sempre affermato di avere un matrimonio «solido» con il marito. Nonostante le ultime apparizioni pubbliche sembrassero dimostrare esattamente il contrario. Molta freddezza e distacco. È comunque probabile che, in caso di divorzio, Trump imponga all’ex moglie una clausola di riservatezza perché non racconti ai media successivamente quanto avvenuto nei loro quindici anni di matrimonio.