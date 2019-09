Meghan Markle indossa un vestito super economico per il tour reale

Il tour reale dell’Africa meridionale è iniziato e Meghan Markle sta già facendo una super buona impressione con i suoi look scelti dal guardaroba. Al suo primo fidanzamento reale la duchessa uscì con un abito a portafoglio in cotone stampato bianco e nero, e lo stile arioso fu un tale successo istantaneo con i fan reali che andò completamente esaurito in pochissimo tempo. Un sold out davvero incredibile ma altrettanto previsto.

Il vestito Dalitso Maxi Wrap Dress di Meghan proviene dall’etichetta etica di moda Mayamiko, che produce tessuti in Malawi. Guarda caso una delle tappe del tour reale. Il brand in questione produce i capi nei laboratori locali, fornendo posti di lavoro protetti ed utili al benessere di molte famiglie. Che scelta etica Meghan, wow! Tutti gli abiti hanno un codice QR che può essere scansionato per incontrare la squadra che ha realizzato i vestiti che indossi. L’aspetto migliore di questa etichetta è che i capi, pur sostenendo grandi spese di artigianato per essere realizzati, continuano ad avere comunque un prezzo accessibile. L’abito di Meghan Markle ad esempio costa £ 65. Questo particolare modello è disponibile in numerose stampe. Ma attenti, questo non vuol dire mica che sia disponibile ad essere acquistato.

Mi spiace ma a noi non sorprende affatto che l’effetto Meghan Markle abbia significato un totale sold out di tutto lo stock. Comprese ovviamente tutte le altre stampe. Tuttavia, se si desidera un vestitino di stile reale, di puro stile Meghan Markle per intenderci, ci sono molti altri look simili. Tutti messi in vendita dal brand etico Mayamiko, simili a quelli della Duchessa del Sussex, alcuni anche in offerta. Acquistarli ti aiuterà a sostenere gli sforzi etici e rispettosi dell’ambiente dell’etichetta. Meghan ha abbinato il suo abito molto appropriato con le sue immancabili espadrillas Castaner nere, comprate anch’esse appositamente per il suo ultimo tour reale. Un’altra cosa che salta all’occhio è il suo bellissimo e larghissimo sorriso, chiaramente non acquistabile in nessun posto!

Non è la prima volta che delle reali indossino, come Meghan Markle, capi economici, ad esempio Kate Middleton indossa delle scarpe economiche (fra un paio di Jimmy Choo e l’altro!).