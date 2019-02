Meghan Markle è ormai famosa per essere la ‘’rivoluzionaria’’ della Royal Family: la duchessa di Sussex anche nei look sceglie di essere indipendente. C’è da riconoscere però che Meghan ha un gusto impeccabile: recentemente a Bristol ha incantato tutti con un look che costa oro. Per la precisione l’intero outfit della duchessa costa all’incirca 4.854 euro, senza contare gli accessori. La duchessa sceglie un soprabito stretto firmato Givenchy, un cappotto di lana nero del marchio William Vintage e sotto un importante abito premaman ma con un chemisier di Oscar de la Renta a fantasia fiori. Possiamo affermare che Meghan in quanto a eleganza fa concorrenza alla bella Kate Middleton.

Meghan Markle e i look super costosi

La duchessa Meghan Markle non bada a spese per i suoi look, ha sfoggiato in meno di 48 ore a Dublino, durante il Royal Tour con Harry, una serie di outfit che ammonta in totale a 40.185 dollari e 65 centesimi, che in euro, sarebbero 37.760. La duchessa spende un vero “royal budget” per fare bella figura davanti ai suoi sudditi, ma sembra che la Regina Elisabetta non approvi. Nonostante Meghan sia incinta, per le linee dei suoi abiti non sceglie il premaman, ma riesce comunque a coprire le forme in maniera elegante. Per esempio l’abito lungo di paillettes indossato sui sandali neri molto sensuali disegnato da Roland Mouret: per indossare questo abito scintillante ha speso circa 3.500 sterline. Ai primi eventi della Royal Family a cui Meghan Markle partecipò, la duchessa stupì tutti con un lungo abito fiorato firmato Zara. Insomma la duchessa non perde occasione per stupirci, indossando abiti super luxury o super cheap a seconda delle occasioni.

La beauty routine di Meghan Markle

In questo momento la bella Meghan Markle è la donna più chiacchierata del mondo, soprattutto per la sua gravidanza imminente dopo il matrimonio. La duchessa è ovviamente perfetta anche in questo periodo, chissà quale sarà il suo segreto di bellezza. Si dice che Meghan non sia sempre diligente nel curare il viso, però che usi prodotti molto costosi come i suoi abiti. Meghan utilizza marchi come Biorè, Tatcha, Jan Marini e per i capelli utilizza spesso i prodotti di Oribe, Kerastase e Moroccanoi. La pelle di Meghan è sempre radiosa, e capelli sono sempre perfetti e gli outfit sempre alla moda, ma allora a quanto ammonteranno tutte le spese della duchessa?