Meghan Markle è stata l’immagine dell’eleganza, il 6 di luglio, avvolta in un abito di Dior al battesimo del suo figlio primogenito Archie. La nuova giovane neo-mamma, unita al marito, il principe Harry d’Inghilterra, e ad i loro familiari tutti, ha sorriso per un ritratto ufficiale. Nessuno di noi ha potuto fare a meno di guardare questo scorcio del suo splendido vestito di una delle maison più eleganti del pianeta.

Proprio come sua cognata Kate Middleton, Meghan, è rimasta fedele alla tradizione e si è vestita di bianco per il battesimo del piccolo Archie. Questo colore è un simbolo di purezza e di nuovi inizi — perfetto per il giorno speciale del suo primogenito, per esplicare appieno ciò che esso significhi. Ha completato il look del sobrio e raffinato vestito a tre quarti con un cappello abbinato e, naturalmente, il suo scintillante anello di fidanzamento, accecante e in bella vista.

Harry, dal canto suo, si è buttato a capofitto nel proprio outfit indossando una tavolozza di colori chiari, simili a quelli del vestito della moglie, sempre sobri, sempre raffinati, sempre super inglesi. Ha indossato amabilmente un completo grigio, con su una cravatta blu e giù delle scarpe marroni. Il piccolo Archie indossava lo stesso abito dei suoi cugini, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, tutti indossati per i loro rispettivi battesimi. Date un’occhiata ai vestiti della famiglia nelle foto sopra e sotto.