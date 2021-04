Meghan Markle non sarà presente ai funerali del principe Filippo: il motivo?

Meghan Markle non sarà presente al funerale del principe Filippo. Su consiglio dei medici, la bella Meghan, non volerà a Londra insieme al suo amato Harry, che al contrario; parteciperà ai funerali del Duca di Edimburgo. Nonché suo adorato nonno morto all’età di 99 anni. Harry andrà a Londra da solo per dare l’estremo saluto al nonno paterno, Principe consorte della Regina Elisabetta. La cerimonia funebre per la sepoltura è stata fissata sabato 17 Aprile.

Meghan Markle non volerà a Londra in occasione del funerale del principe Filippo. La duchessa di Sussex rimarrà in California su consiglio dei medici

Meghan Markle non volerà a Londra insieme ad Harry. Su consiglio dei medici, infatti, rimarrà in California. Una notizia che in molti avevano già presupposto potesse avverarsi, ma che stando a quanto riferito da un portavoce di palazzo alla stampa inglese, viene adesso confermata: “Meghan, che aspetta una bambina, ha ricevuto dai suoi medici il consiglio di non viaggiare a causa della fase avanzata della sua gravidanza”. Da luglio 2020, i due Duchi di Sussex si sono stabiliti in California, negli Stati Uniti, con il figlio Archie di un anno e sembrerebbe proprio che “a Meghan sia stato appunto consigliato, per ragioni di sicurezza legate al suo stato, di non affrontare un volo transatlantico a lungo raggio”.

Harry vola a Londra. Il legame con il defunto nonno era speciale

Harry, invece, è atterrato ieri alle 13,15 locali all’aeroporto londinese di Heathrow senza la moglie Meghan Markle, incinta di diversi mesi, per partecipare ai funerali del nonno, il principe Filippo, durante la sua prima visita nel Regno Unito da quando ha abbandonato la vita di corte e dall’intervista bomba della coppia con Oprah Winfrey.

Il legame con il suo defunto nonno era davvero speciale. Dovrà isolarsi da solo prima del funerale, in linea con le linee guida anti-Covid del governo inglese. Sabato 10 aprile, Buckingham Palace ha pubblicato i dettagli della funzione funebre. Secondo i desideri del Principe Filippo, la cerimonia si svolgerà in forma strettamente privata nel pomeriggio di sabato 17 aprile presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, dove verrà sepolto, nella volta reale. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, con un massimo di 30 persone (come stabilito dalle misure anti-Covid) senza accesso al pubblico, né processione durante il giorno. Il funerale verrà invece trasmesso dalla rete televisiva BBC e ci sarà un minuto di silenzio.