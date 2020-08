Secondo quanto riportato da U.S. Weekly, la casa di Santa Barbara, in California, appena acquistata da Harry e Meghan Markle, è costata alla coppia 14,65 milioni di dollari. I due, come hanno da sempre annunciato, saranno del tutto autonomi economicamente dalla Famiglia Reale. E son dolori. Ciò ci riporta al fatto che 50 mila dollari mensili di mutuo, non glieli toglierà nessuno.

Meghan Markle e Harry, la nuova casa costa un patrimonio. AAA cercasi lavoro disperatamente

Sia Harry che Meghan Markle stanno cercando un lavoro che possa fargli fatture questa cifra astronomica. Probabilmente per i due piccioncini sarà facile raggiungere questo obiettivo, soprattutto puntando allo showbiz, ambito in cui sono già super richiesti. Alcune voci di corridoio vociferano di probabili ingaggi, che vedono protagonista Meghan, pronta a firmare contratti per 50 milioni di dollari, ma anche Harry scattante nell’accettare di diventare la voce narrante di “Rising Phoenix”. Il Principe Carlo però nel frattempo gli ha dato una paterna mano per versare l’acconto della loro nuova reggia californiana, ben 5 Milioni di dollari.

Qualche giorno fa Meghan, ha rilasciato dichiarazioni interessanti: “È bello essere a casa – ha dichiarato – C’è un giornalismo attento ai dettagli più scabrosi, in funzione di un’economia dell’attenzione che è diventata tossica”, dice facendo riferimento agli ultimi anni con il suo Harry: “Penso che una volta che saremo in grado di tornare al luogo in cui ciò che stai creando è così importante, dove le persone dicono semplicemente la verità nei loro rapporti e la raccontano attraverso una lente compassionevole ed empatica, questo aiuterà a legare le persone”.

La casa è conosciuta come “The Chateau”, le siepi perfettamente tagliate delimitano i cancelli d’ingresso con pilastri in pietra della tenuta. Si pensa che il venditore sia il magnate russo Sergey Grishin che ha acquistato la villa sontuosa per più di $ 25 milioni nel 2009 e che aveva tentato di vendere la casa ad un prezzo maggiorato prima di accettare l’ingente perdita. Segui Grishin è anche l’ex proprietario di un’altra tenuta californiana, conosciuta come la villa Scarface perché è apparsa nel film Al Pacino del 1983. La villa è stata venduta per un prezzo altrettanto scontato di $ 12 milioni nel 2015. La villa acquistata da Harry e Meghan Markle è stata costruita in 5 anni. Comprende una biblioteca, un ufficio, un centro benessere con sauna secca e umida separata, una palestra con un palo da lap-dance, una sala giochi, un parco giochi, un teatro, una cantina e un garage con posto per cinque auto.