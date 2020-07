Harry e Meghan non riprenderanno mai ruoli ufficiali, soprattutto grazie (o per colpa, chi lo sa) della biografia bomba che è esplosa. La loro crepa con la famiglia reale è messa a nudo, definitivamente. La biografia bomba rivela anche lo straordinario corteggiamento segreto all’interno del quale la Harry e Meghan si sarebbero “ossessionati” l’uno con l’altra, sapendo già che si sarebbero sposati dopo il secondo appuntamento. La coppia ha svelato che non esisterà nessuna possibilità di creare una nuova connessione con la regina ed i reali maggiori (tipo William e Kate).

Meghan Markle e Harry non potranno mai più chiarire con la famiglia reale. La biografia bomba è esplosa

Il libro, che rivela la loro inacidita relazione con la monarchia in modo estremamente dettagliato, rischia di far vacillare ogni speranza di rinegoziare i loro doveri reali quando il “Megxit” verrà rivisto. Le rivelazioni contenute nella biografia danneggeranno anche ogni sforzo per riparare la loro frattura con il fratello di Harry, William e la cognata Kate. Una fonte della famiglia reale ha dichiarato: ‘La porta sarà sempre aperta a loro come membri della famiglia molto amati. Ma è difficile vedere come possano ora recuperare il nuovo ruolo che volevano come reali “ibridi”, facendo carriera commerciale insieme ai doveri reali degli Stati Uniti.”. Un’altra fonte ha riferito al Mail: “Il periodo di revisione non è ancora stato discusso ma non sembra che ci sia modo di tornare indietro adesso. Alcune questioni familiari molto private sono state ora trasmesse in pubblico, apparentemente con la loro benedizione. Sarà doloroso.”

La biografia bomba, su cui Harry e Meghan continuano a dichiarare di non aver messo mano, è diventata una pubblicazione seriale sul Times e sul Sunday Times. Descrive nel dettaglio il loro primo appuntamento a Soho, a Londra, che è andato così bene da risultare provvidenziale per la loro unione. Il loro first date è stato alla Dean Street Townhouse di Londra, luogo in cui la coppia trascorse tre ore conversando amabilmente. Harry bevendo birra e Meghan sorseggiando martini. Nella biografia si mormora che Harry fosse già “in trance” e che si fosse detto tra sé e sé: “Devo migliorare il mio gioco qui”. Prima di arrivare a Londra, Meghan avrebbe detto a un confidente che sarebbe stata felice di trovare “un simpatico gentiluomo inglese con cui flirtare”. E il sogno realtà diverrà! Queste e altre chicche su Times e Sunday Times.