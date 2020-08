Meghan Markle ha decantato le lodi del principe Harry in quanto femminista, un modello di vita da cui il loro piccolo Archie potrà prendere esempio per sempre. La 39enne ha condiviso dei complimenti scatenati nei confronti del marito Harry, in una candida chiacchierata con Gloria Steinem. Le due hanno chiacchierato in quello che sembra essere il giardino sul retro della nuova casa di Meghan Markle e Harry.

“È il motivo per cui l’ho sposato…”. Meghan Markle rivela una caratteristica speciale di Harry

La mamma di Archie, si è vestita in modo casual per incontrare l’attivista 86enne, nota per il suo ruolo di primo piano nel movimento femminista americano in America negli anni ’60 e ’70. Le due donne hanno parlato di femminismo nella candida intervista, pubblicata per intero su Yahoo, e Meghan Markle non ha fatto altro che parlare bene di Gloria per ‘tutto quello che ha realizzato’. Meghan ha detto: “È semplicemente un modo fantastico per vedere l’ampiezza della tua vita fino ad ora e tutto ciò che hai realizzato. Ma anche capire da dove vieni e come sei diventata una femminista“. Un’osservazione a cui Gloria Steinem ha risposto così: “Invecchiando sono stato in grado di capire che non si esclude a vicenda essere femminista ed essere femminile. E possederlo e sfruttare la tua femminilità e la tua identificazione come donna in tutti i diversi strati.”

Gloria ha sottolineato che puoi essere ‘femminista e mascolina e un ragazzo’, spingendo Meghan Markle ad usare il principe Harry, 35 anni, come esempio. Allora la ex Duchessa del Sussex si è come illuminata, esclamando: “Come mio marito! Mi piace il fatto che quando è appena entrato abbia detto: ‘Sai che anche io sono femminista, vero Gloria?! È molto importante per me che tu lo sappia.’ “. Allora Gloria ha detto che fosse ‘meraviglioso’ il padre di suo figlio (di Meg, ndr) fosse così, mentre Meghan Markle ha continuato a delirare su di lui e sulle sue capacità genitoriali. Ha infatti così continuato: “E guardo nostro figlio e che bell’esempio che ottiene di crescere con un padre che è così a suo agio nel possederlo (il femminismo, ndr) come parte della sua autoidentificazione. Che non c’è da vergognarsi di essere qualcuno che difende i diritti umani fondamentali per tutti, diritti che ovviamente includono le donne”.