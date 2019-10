Meghan Markle ci dà un’altra lezione di stile a suon di colori autunnali

Durante la sera del 25 Ottobre, la duchessa del Sussex è uscita per la sua seconda apparizione della settimana al vertice di One Young World a Londra. L’evento della scorsa settimana ha visto Meghan Markle ospitare una tavola rotonda con giovani leader, per discutere dell’uguaglianza di genere. La bella reale ha portato con sé un ospite a sorpresa per l’occasione.

Meghan invita Harry a partecipare per sostenere l’uguaglianza di genere

Il principe Harry è arrivato al fianco di Meghan in un’apparizione a sorpresa del tutto inaspettata. La duchessa rivolgendosi alla giuria: «In termini di uguaglianza di genere, qualcosa che ho sostenuto da molto tempo, penso che la conversazione oggi non possa avvenire senza che gli uomini facciano parte di essa. Quindi, per questo motivo, ha perfettamente senso far partecipare anche Harry, grazie per averlo fatto unire a noi.» Meghan ha anche sottolineato il fatto che Harry ha lavorato sulle iniziative di emancipazione femminile dal 2013 e che la causa è altrettanto importante anche per lui. L’incontro ha avuto luogo nella casa della regina a Windsor, proprio in fondo alla strada della casa della coppia. Durante la discussione, hanno sentito come i giovani leader stanno conducendo programmi in paesi come il Sudafrica, il Bangladesh, la Nigeria e l’Iraq. Per aiutare a potenziare e includere le donne.

Parlando dell’obiettivo della discussione, Meghan (che è il vicepresidente del Queen’s Commonwealth Trust) ha affermato importanti dichiarazioni. «Ciò che tutti voi siete in grado di fare in modo indipendente è incredibile, ma quando lavorate collettivamente è meglio. La nostra intenzione oggi è di provare a creare un po’ una task force per vedere cosa possiamo fare all’interno delle nostre comunità. Come utilizziamo quella conoscenza per applicarla a ciò che sta accadendo in tutte queste altre comunità». Per l’evento, Meghan ha vestito l’autunno, optando per un elegante Color Block di sfumature di frutti di bosco, maturi al punto giusto per essere gustati. Ha abbinato un maglione con scollo a V alla gonna a matita in pelle by Boss Selrita, e ultimato il look con décolleté a punta di Sarah Flint. È la seconda volta che la duchessa indossa questa gonna di Boss, sfoggiandola in verde per la sua prima visita in Sussex l’anno scorso. Se desideri emulare lo stile di Meghan, la gonna è attualmente disponibile sul sito Web di Nordstrom per $ 815.