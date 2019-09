Meghan Markle tour reale Sud Africa: l’accessorio da copiare in autunno

Quando Meghan Markle è arrivata per la sua prima uscita da solista durante il tour reale nell’Africa meridionale, indossava alcuni dei suoi capi preferiti. Per essere precisi ha visitato Woodstock Exchange a Città del Capo per incontrare donne imprenditrici. La tuta nera Everlane di Meghan, è stata completata alla perfezione con i tacchi BB di Manolo Blahnik, un abbinamento semplice ed elegante. Ma non è questo impeccabile mix che ha attirato l’attenzione sulla giovane reale. Continua a leggere e scoprirai l’arma utilizzata da Meghan in questa occasione.

Meghan Markle ha gusto per gli accessori

La jumpsuit è ancora acquistabile nello shop online Evelane, e a noi pare strano che non sia andata sold out come il vestitino dall’etichetta etica di moda Mayamiko, che produce tessuti in Malawi. La tutina rimane memorabile dalle sue riprese di British Vogue, ma c’è da dire però una cosa, in questo caso non è stata la protagonista dell’outfit della Duchessa del Sussex. In questa particolare occasione Meghan brillava grazie ai suoi gioielli. Non solo indossava il suo anello Jennifer Meyer turchese con la sua fede nuziale (guarda quali sono gli anelli più costosi del reame), al quale ha aggiunto un bracciale con diamanti Zofia Day. Ma il tutto sbrilluccicava ancora di più grazie ai suoi orecchini a disco design by Gas Bijoux. Se sei un vero fan dello stile day by day di Meghan, probabilmente sai che un suo abbinamento perfetto ha debuttato anche in Marocco.

Si trattava di un blazer, un vestito a pieghe e delle scarpe davvero fantastiche. Ora, i riflettori sembrano essere puntati solo sugli orecchini a medaglione di Meghan, e noi siamo i primi fan di questa ottima scelta di accessori. Mentre Meghan si avventurava nella sua agenda fitta di impegni reali. Non si è risparmiata a frequentare ambienti più umili ed etici, in particolare visitando Mother2mother. Un’organizzazione locale che supporta famiglie e bambini con particolari esigenze sanitarie, anche lì non potevamo distogliere lo sguardo dai suoi splendidi orecchini. Siamo certi che potrebbero essere il design più intricato e artigianale realizzato per Meghan. Abbiamo già detto che sono placcati in oro 24 carati?