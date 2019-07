L’icona reale e filantropa globale dello stile Meghan Markle, ormai può aggiungere anche “redattore di moda” al suo CV. Il 28 luglio, la Duchessa del Sussex ha annunciato di aver collaborato con il redattore capo inglese Edward Enninful per guidare il numero di settembre della rivista di moda, il numero più importante dell’anno.

Collaborazione da sogno, si potrebbe dire, ma non del tutto inaspettata data la missione di Edward di adattare la pubblicazione e la sua affinità per la duchessa: «Meghan è un esempio di quanto lontano possiamo arrivare tutti. Mi piacerebbe [per lei] che fosse sulla copertina di Vogue». Ha detto Edward in un’intervista su The Evening Standard all’inizio di quest’anno. Ora, se questo non è un chiaro esempio di manifestare apertamente ciò che si desidera…! Come tutti noi, l’amore di Edward per la duchessa è più profondo del suo stile.

Di conseguenza, il suo ruolo nel numero di settembre è probabilmente più grande di una semplice diffusione della moda. Anche se ci si può aspettare di scorrere attraverso le pagine di un nuovo servizio fotografico. Negli ultimi sette mesi, Meghan ed Edward hanno lavorato insieme al numero Forces For Change, che comprende donne influenti come Laverne Cox, Gemma Chan, Jameela Jamil e Jane Fonda, tra le altre. La duchessa si è anche seduta con l’ex first lady Michelle Obama in un’intervista esclusiva, mentre suo marito, il principe Harry, ha preso parte a una conversazione sincera con la Dr. Jane Goodall.

«Guest Editing il numero di settembre di Vogue britannico è stato gratificante, educativo e stimolante» ha scritto Meghan, dopo aver annunciato le ottime notizie “professionali” su Instagram. «Per immergersi profondamente in questo processo, lavorando tranquillamente dietro le quinte per così tanti mesi, sono felice di poter ora condividere ciò che abbiamo creato. Un grazie enorme a tutti gli amici che mi hanno sostenuto in questo sforzo, prestando il loro tempo ed energia per aiutare all’interno di queste pagine e sulla copertina. Grazie per aver detto ‘Sì! ‘ – e ad Edoardo, grazie per questa meravigliosa opportunità.»