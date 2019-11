Meghan Markle e il principe Harry: confermate le lussuose vacanze di Natale lontane dalla famiglia reale

Dopo speculazioni dilaganti delle ultime settimane, è stato confermato oggi che il principe Harry e Meghan Markle non trascorreranno il Natale a Londra. Piuttosto viaggeranno negli Stati Uniti per trascorrere le vacanze con la madre della duchessa, Doria Ragland. A natale sono tutti più buoni, quindi lo saremo anche noi affermando che si tratti di una scelta non effettuata sulla base della faida familiare in corso.

Le gioie del Natale

In una dichiarazione ufficiale, Buckingham Palace ha spiegato: «Il duca e la duchessa del Sussex non vedono l’ora di prolungare il loro tempo in famiglia verso la fine di questo mese. Dopo aver trascorso le ultime due festività natalizie a Sandringham, le altezze reali trascorreranno le vacanze di Natale quest’anno come una nuova famiglia. In compagnia della madre della duchessa, Doria Ragland.» È interessante notare che la dichiarazione si è conclusa dicendo:«Questa decisione è in linea con il pensiero ed il consenso dato da altri membri della famiglia reale, e ha il sostegno di Sua Maestà la Regina.» Come notato da settimanale People, Kate e William hanno rinunciato al Natale a Sandringham nel 2016, per trascorrere le vacanze con la famiglia di Kate. È probabile che il palazzo abbia incluso la frase finale per prevenire l’inevitabile contraccolpo che l’annuncio farà guadagnare alla stampa britannica.

Non è un segreto che i Sussex siano alle prese con le voci negative dirette alla loro famiglia pressappoco quotidianamente. Tuttavia, la coppia, in particolare Meghan, ha trovato supporto in una varietà di personaggi pubblici. Solo questa settimana, la migliore amica di Meghan, Serena Williams, ha descritto la Duchessa come “la persona più forte che io conosca”, aggiungendo anche che è una “persona straordinaria” che trova sempre il tempo per i suoi amici. Inoltre, l’ex candidata alla presidenza americana, Hillary Clinton, ha espresso il suo desiderio di abbracciare Meghan. «Sento che come madre voglio solo abbracciarla. Oh mio Dio, voglio abbracciarla! Voglio dirle di restare lì, non lasciare che quei cattivi ragazzi la buttino giù. Continua, fai quello che pensi sia giusto». Ah il Natale in famiglia!