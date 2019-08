Meghan e Harry hanno scelto la nostra bella Sicilia per terminare le vacanze

I duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, hanno scelto la Sicilia per le loro prime vacanze estive con il loro primogenito Archie Harrison. A rivelarlo è il quotidiano britannico Express, che ha messo sotto la lente di ingrandimento la lunga vacanza dei duchi. Pare che avrebbero “svolazzato” per l’Europa mediterranea a bordo di un jet privato.

La vacanza italiana in Sicilia di Meghan ed Harry

Terra di limoni gialli come il sole e di mare cristallino, geografica musa ispiratrice di Dolce & Gabbana e intrisa di cultura ormai millenaria, la Sicilia è da sempre una delle mete estive più gettonate dai VIP. Tra questi anche le teste coronate più in vista del momento, come per esempio la coppia reale formata da Meghan ed Harry, neogenitori del piccolo Archie Harrison. Secondo una mappa pubblicata dal magazine Express, i duchi di Sussex avrebbero fatto una lunga vacanza estiva nel Mediterraneo. La prima tappa sarebbe stata Ibiza con ritorno a Balmoral, poi, si sarebbero diretti verso Nizza o comunque la Costa Azzurra. Da qui, la famiglia del principe Harry sarebbe volata direttamente in Sicilia per poi fare rientro a Balmoral, sede delle vacanza estive della Regina Elisabetta II. Tre le nazioni visitate (Spagna, Francia e Italia), tutte raggiunte volando su un jet privato.