Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato alla prima del Re Leone a Londra ieri sera, 14 luglio (guarda chi c’era alla prima a Los Angeles). La coppia reale ha incontrato Beyoncé e Jay-Z all’evento, e sembra che Megan e Beyoncé insieme vadano d’amore e d’accordo.

Per favore, smetti qualche minuto di fare tutto quello che stai facendo perché ho grandi notizie reali per te! La Duchessa Meghan Markle ha appena incontrato la regina del pop Beyoncé alla prima del Re Leone. Proprio durante quell’evento alcuni fan, grazie mille volte grazie, hanno scattato delle foto di nascosto, sia delle due donne sia dei loro mariti. Consorti assolutamente non meno altisonanti delle mogliettine, stiamo parlando proprio dei due, altrimenti noti come Jay-Z e il principe Harry. I due maschioni sono stati paparazzati mentre chiacchieravano amabilmente tra di loro.

Quindi, in pratica, un universo parallelo in cui rapper e principi sono sulla stessa lunghezza d’onda!! All’inizio di quest’anno Beyoncé ha avuto un pensiero davvero carino per Megan Markle, scrivendole una lettera sincera per onorare il suo lavoro di beneficenza. La sua filantropia, infatti, ha toccato le corde di molti cuori, oltre ad aver dato un aiuto concreto ai più bisognosi. Ma la lettera proseguita ringraziandola per aver incorporato le tradizioni negre nel matrimonio reale, e congratulandosi con lei per il suo (allora) stato di gravidanza.

Ha condiviso la lettera su Instagram con uno splendido ritratto di Meghan, e parte della didascalia diceva: «In onore del mese di storia negra, ci inchiniamo a una delle nostre monarche più giuste. Congratulazioni per la gravidanza! Vi auguriamo tanta gioia.». Questo l’ultimo contatto avuto tra le due, quindi si può facilmente immaginare che avessero molto di cui parlare quando si sono incontrate alla serata!