Megan Fox ha condiviso su Instagram una rara foto dei suoi figli

Megan Fox e la sua famiglia celebrano Halloween nel migliore dei modi, con un viaggio a Disneyland! L’attrice 33enne e suo marito Brian Austin Green hanno recentemente portato i loro figli Noah, 7, Bodhi, 5 e Journey, 3, nel luogo programmato per essere quello più felice della terra.

Megan fotografa perfetta!

La novità è che hanno condiviso gli scatti di quei momenti spensierati sui social media, davvero una rarità per la coppia. Le loro foto di famiglia si sono rivelate assolutamente adorabili e sono composte da una strega, Noah, uno scheletro, Bodhi, e un dinosauro, il piccolo Jurney, che svetta in mezzo a loro. Megan invece interpreta una leziosa Minnie, col suo cerchietto con le riconoscibili orecchie tonde. Papà Brian ne è rimasto fuori, e non si è voluto travestire, chissà perché! Ad ogni modo Megan ha tirato su il sipario ed ha fatto posare per bene tutti quanti, travestiti e non. «Halloween a @disneyland è sempre il più divertente, ma posso ottenere UNA foto di famiglia in cui tutti guardano la telecamera e fanno una faccia semi normale?». Ha scritto Megan nella didascalia della galleria di foto che ha pubblicato.

Questa lotta è fin troppo evidente e riguarda tutti i genitori che cercano di fare uno o due scatti con i propri figli. I bambini guarderanno in ogni direzione, annoiati, stanchi o affamati e un selfie che potrebbe venire bene si trasforma rapidamente un ricordo sfocato, ma comunque carino e di unione. Fortunatamente, in questo caso, sembra che Megan non abbia scattato solo una, ma ben tre belle foto con tutto il suo equipaggio al completo. Tre scatti che rappresentano un bel simbolo della loro serata fuori insieme. Cosa che probabilmente non capiterà tanto spesso quando i genitori sono Megan Fox e Brian Austin Green. E anche se non guardano tutti fissi direttamente l’obiettivo della fotocamera, la chiameremo comunque una vittoria!