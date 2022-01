Megan Fox e Machine Gun Kelly si fidanzano ufficialmente. L’attrice 35enne annuncia la lieta notizia condividendo un video della loro proposta intima. Diciamo che non è stata una dichiarazione “sobria” ora vi sveliamo il perché.

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano

La proposta di fidanzamento di Machine Gun Kelly per Megan Fox avviene martedi 11 gennaio 2022. Il filmato che ha pubblicato la bella Megan mostra Kelly inginocchiarsi in un luogo speciale per la coppia mentre la Fox era in stato di shock con le mani sulla bocca. Alla fine, si è inginocchia anche lei e ha permette a MGK, all’anagrafe Colson Baker, di metterle l’anello di fidanzamento al dito. I piccioncini si sono poi abbracciati l’un l’altro e si sono scambiati un bacio.

Le parole di Megan

Megan Fox confessa che l’amore con Machine Gun Kelly non è stato sempre facile afferma: «Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di banano. Abbiamo chiesto la magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico». Megan continua scrivendo sui social: «Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione avrebbe richiesto da noi, ma intossicati dall’amore. E il karma. In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì».

La location e l’anello della proposta di matrimonio

Il luogo della proposta era la Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach a Porto Rico. Le suite dell’hotel di lusso partono da 2.300 dollari per il mese di gennaio e il ritiro si descrive come “un paese delle meraviglie per il benessere, che riflette una visione condivisa per creare un’esperienza di benessere trasformativa infusa dal potere curativo della natura”. Machine Gun Kelly ha sfoggia lo straordinario anello di fidanzamento della star di Transformers. Il diamante è uno smeraldo in onore delle rispettive pietre portafortuna.

«So che la tradizione è un anello, ma l’ho progettato con Stephen Webster per essere due: lo smeraldo (la pietra natale di Megan) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima che forma il cuore oscuro che è il nostro amore», ha spiegato Machine Gun Kelly.

Per non finire i due anno anche affermato: «Ci siamo bevuti il nostro sangue, a vicenda!»