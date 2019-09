Matrimonio Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi: in vista nel 2020

Ci sarà un altro matrimonio reale! Meno di un anno dopo che sua sorella la Principessa Eugenia ha sposato Jack Brooksbank, la Principessa Beatrice ha annunciato il suo fidanzamento con l’uomo d’affari Edoardo Mapelli Mozzi. L’annuncio è stato fatto il 26 settembre, attraverso una dichiarazione del duca e della duchessa di York, con alcune dolci foto della coppia scattate dalla principessa Eugenia.

La Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi fidanzati ufficialmente

Una dichiarazione della coppia recita: «Siamo estremamente felici di poter condividere le notizie del nostro recente fidanzamento. Siamo entrambi così entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l’ora di sposarci. Condividiamo così tanti interessi e valori simili e sappiamo che questo ci costituirà un grande sostenitore per gli anni a venire, pieno di amore e felicità». Beatrice ed Edo (come è noto) hanno iniziato a frequentarsi nel 2018. Prima di allora, Beatrice ha frequentato Dave Clark per 10 anni, mentre Edo ha un figlio piccolo da una precedente relazione. Beatrice ed Edo hanno reso pubbliche le cose quando hanno partecipato al The Portrait Gala nel marzo di quest’anno. Hanno continuato a partecipare a numerosi eventi di alto profilo insieme per tutta l’estate e, a fine luglio, il più grande indizio di un annuncio imminente è arrivato.

Proprio quando i bookmaker Ladbrokes hanno sospeso le scommesse sul loro fidanzamento. Non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo per l’eccitante notizia che hanno appena sganciato, sembrano davvero pronti a sposarsi prossimamente. Questa è davvero una felice notizia. Impossibile negare quanto sia accaduto, perché ormai è ufficiale. La Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi si sposano, e anche prestissimo. Nella vera tradizione reale, la coppia non avrà un lungo fidanzamento come invece accade a noi comuni mortali. Di solito le nozze reali si programmano a meno di un anno dopo l’annuncio del fidanzamento Infatti anche in questo caso la dichiarazione ha confermato che il matrimonio avrà luogo nel 2020.